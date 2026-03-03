Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến làm Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ

(VTC News) -

Chiều 3/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo công bố tại hội nghị, Bộ Chính trị đồng ý để bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Tuyến được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Tuyến.

Bà Nguyễn Thị Tuyến sinh năm 1971, quê quán TP Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Tuyến có trình độ Tiến sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Nguyễn Thị Tuyến là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Bà Nguyễn Thị Tuyến có thời gian dài công tác tại TP Hà Nội và từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chương Mỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Tháng 11/2024, bà Nguyễn Thị Tuyến được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ngày 10/7/2025, tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khóa X, bà Nguyễn Thị Tuyến được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.