Ông Lee Ju-ho làm Quyền Tổng thống Hàn Quốc

(VTC News) -

Ông Lee Ju-ho đảm nhận vị trí sau khi ông Han Duck-soo và ông Choi Sang-mok đồng loạt từ chức để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/6.

Phát biểu trước báo giới khi đến văn phòng chính phủ, ông Lee nói: “Tôi nhận thức sâu sắc về trọng trách được giao và sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo vận hành nhà nước ổn định, thông qua đối thoại chặt chẽ với Quốc hội và tham vấn kỹ lưỡng cùng các bộ trưởng".

Ông Lee Ju-ho.

Việc ông Lee lên nắm quyền diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đối mặt với nguy cơ khoảng trống lãnh đạo trong các lĩnh vực đối ngoại, an ninh và kinh tế, giữa lúc cuộc bầu cử đang tới gần.

Trước đó một ngày, ông Han Duck-soo – Quyền Tổng thống và cựu Thủ tướng – tuyên bố từ chức và xác nhận sẽ tranh cử Tổng thống. Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, ông Han cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng và cảm thấy đây là "con đường không thể tránh khỏi" để giúp đất nước vượt qua khủng hoảng chính trị và kinh tế.

Ông Han Duck-soo, từng giữ các chức vụ cao dưới cả chính quyền tự do và bảo thủ, được coi là ứng viên sáng giá đại diện cho phe bảo thủ đối đầu với ông Lee Jae-myung – người đang dẫn đầu các cuộc thăm dò với khoảng 40% tỷ lệ ủng hộ.

Khủng hoảng ở Hàn Quốc xảy ra sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol bị luận tội do bê bối can thiệp chính trị, làm bùng nổ khủng hoảng hiến pháp. Dư luận hiện đặc biệt quan tâm đến khả năng hợp nhất phe bảo thủ để đối trọng với ông Lee Jae-myung – người được coi là ứng viên sáng giá của phe tự do. Trong khi đó, các cơ quan nhà nước đang nỗ lực duy trì vận hành ổn định giữa giai đoạn chuyển tiếp quyền lực. Đây là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên của Hàn Quốc trong gần hai thập kỷ qua.

Việc ông Han Duck-soo tham gia tranh cử có thể mở đường cho đàm phán hợp nhất với Đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) – đảng bảo thủ lớn nhất – trước hạn chót đăng ký ứng viên là ngày 11/5. Hai ứng viên còn lại của PPP, ông Han Dong-hoon và ông Kim Moon-soo, đều tỏ thiện chí hợp tác nếu ông Han Duck-soo ra tranh cử.