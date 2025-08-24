Ông Kim Jong-un giám sát vụ phóng tên lửa phòng không mới

(VTC News) -

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát việc phóng thử tên lửa phòng không mới, kiểm tra khả năng chiến đấu của vũ khí này, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm Chủ nhật.

Một hình ảnh tổng hợp do KCNA công bố ngày 23/8 cho thấy cảnh bắn thử tên lửa phòng không và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng các sĩ quan Quân đội Nhân dân Triều Tiên, tại một địa điểm không xác định. (Nguồn: Reuters)

Các hệ thống vũ khí phòng không mới cho thấy "khả năng phản ứng nhanh" với các mục tiêu trên không như máy bay không người lái tấn công và tên lửa hành trình, KCNA cho biết.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 23/8 do Cơ quan quản lý tên lửa Triều Tiên thực hiện. Các tên lửa được phóng nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau, với sự chứng kiến của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao của Đảng Lao động và quân đội, trong đó có Nguyên soái Không quân Kim Kwang Hyok.

KCNA nhấn mạnh cuộc thử nghiệm chứng minh khả năng chiến đấu vượt trội của các tên lửa trong việc đối phó nhanh chóng với các mối đe dọa trên không như máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Các tên lửa này được phát triển dựa trên công nghệ độc đáo và đặc biệt của Triều Tiên.

Nhân dịp này, ông Kim Jong-un cũng giao nhiệm vụ quan trọng cho ngành khoa học quốc phòng nước này, tuy nhiên chi tiết cụ thể không được tiết lộ.