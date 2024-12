Ông Đặng Lê Nguyên Vũ lần đầu mang xe mui trần Morgan ra phố sau 10 năm về nước

Không chỉ yêu thích các mẫu siêu xe, xe thể thao hiệu năng cao, ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn được biết đến là người thích sưu tầm nhiều mẫu xe cổ của Mercedes-Benz, Porsche…và một số thương hiệu khác như Toyota, Bentley, Rolls-Royce.

Mới đây, một đơn vị kinh doanh xe tại TP.HCM đã đăng tải hình ảnh chiếc Morgan Plus 4. Theo tìm hiểu của VietNamNet, chiếc xe mui trần này được nhập khẩu về Việt Nam từ năm 2014. Chủ nhân showroom xe thân thiết với ông Vũ cũng chia sẻ, đây là lần đầu chiếc xe được ông trùm cà phê cầm lái ra phố sau 10 năm mua về.

Trước đó, chiếc xe này từng xuất hiện một lần trong buổi trưng bày của tập đoàn Trung Nguyên tại Đắk Lắk, song chưa lăn bánh trên đường phố.

Ảnh: Liêm Nguyễn

Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường Việt đã xuất hiện khoảng hai chiếc Morgan Plus 4. Chiếc xe còn lại từng thuộc sở hữu của một đại gia Hà Nội. Chưa rõ chính xác số tiền ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải bỏ ra để mua chiếc xe này, nhưng giá bán tại thị trường Anh khoảng 42.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng). Sau khi ra biển số, giá xe ở mức trên 4 tỷ đồng.

Morgan Plus 4 là mẫu xe ra đời từ năm 1950, trải qua 3 thế hệ và dừng sản xuất từ năm 2020 để thay bằng mẫu Plus Four.

Ngoại thất xe sơn màu trắng, đi kèm bộ vành nan hoa mạ crôm sáng bóng. Tùy chọn này khác với chiếc thứ hai tại Việt Nam, sử dụng bộ la-zăng tương tự nhưng sơn màu đen. Chiếc xe thể thao mang thiết kế cổ điển này có thể đóng mở phần mui mềm tạo thành xe mui trần để dạo phố.

Sau 10 năm về Việt Nam, chiếc xe vẫn giữ được nội thất khá mới. Ghế ngồi cùng các chi tiết bọc da màu đen dù đã có dấu hiệu hao mòn của thời gian nhưng chưa bị “nổ” da hay giảm độ căng. Vô-lăng không có nút bấm, làm bằng kim loại và gỗ cao cấp. Táp-lô không có màn hình, chỉ trang bị các đồng hồ hiển thị thông số.

Morgan Plus 4 được trang bị động cơ 4 xy-lanh dung tích 2.0 lít, do Ford sản xuất. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 154 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 201 Nm. Hộp số 5 cấp của xe, sản xuất bởi Mazda và từng trang bị trên mẫu xe thể thao MX-5. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 190 km/h.

Chiếc Morgan Plus Four trị giá 7 tỷ từng xuất hiện trong nhà Cường Đô la. (Ảnh: Nguyễn Quốc Cường).

Hiện tại, mẫu xe kế nhiệm cho Plus 4 là Morgan Plus Four đã xuất hiện vài chiếc tại Việt Nam, nhập khẩu thông qua nhà phân phối chính hãng. Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được cho từng sở hữu mẫu xe mới nhưng sau đó xe đã chuyển trở lại showroom. Mẫu Plus Four cũng có giá cao hơn khi lên tới 7 tỷ đồng.