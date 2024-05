Ô tô Trung Quốc GAC MOTOR sẽ được bán tại Việt Nam trong năm nay

(VTC News) -

Một số mẫu xe GAC mà Tập đoàn Tanchon có thể sẽ sớm phân phối tại Việt Nam có thể kể tên như: AIO Y plus, AION S max, GS8 all new, GS3, Emkoo, Empow...

Theo thông tin từ Tan Chong, các mẫu xe và phụ tùng của thương hiệu GAC sẽ được tập đoàn này phân phối thông qua công ty con TCSV (TC Services Việt Nam).

Một số mẫu xe tiêu biểu của GAC MOTOR có thể sẽ về Việt Nam.

Ngoài thoả thuận đạt được với GAC MOTOR tại Việt Nam, Tập đoàn Tan Chong cũng là đơn vị phân phối độc quyền các dòng xe xăng, PHEV và dòng xe thuần điện GAC AION với 11 đại lý tại thị trường Malaysia.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng được GAC MOTOR chỉ định xây dựng nhà máy lắp ráp xe trị giá 12 triệu USD tại Malaysia để sản xuất mẫu B-SUV, GS3 EMZOOM hoàn toàn mới, ra mắt tháng 4 vừa qua.

Tan Chong là một trong những tập đoàn ô tô lớn tại Malaysia, hiện sở hữu mạng lưới kinh doanh tại 16 quốc gia, trong đó, thị trường Đông Nam Á đặc biệt được chú trọng, bao gồm 8 quốc gia: Malaysia, Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia, Myanmar, Indonesia và Việt Nam.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Tan Chong đã hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô hơn một thập kỷ và là một trong những nhà đầu tư Đông Nam Á lớn nhất tại Việt Nam. Ngoài ra, Tập đoàn này cũng sở hữu một nhà máy lắp ráp đạt tiêu chuẩn toàn cầu tại Đà Nẵng.

Trong khi đó, Tập đoàn GAC (GAC Group) được thành lập năm 1997 và có trụ sở chính tại Quảng Châu, Trung Quốc. Hiện nay, GAC Group cung cấp các loại xe chở khách cỡ lớn đến trung bình, xe tải hạng nhẹ và hạng nặng, xe xây dựng và xe năng lượng; xe máy bao gồm xe máy tiêu chuẩn, xe đạp thể thao, xe tay ga...; phụ tùng ô tô và phụ kiện.

Kể từ năm 2010, GAC Group đã liên tiếp tung ra thị trường hàng loạt mẫu xe bao gồm sedan, SUV, MPV, PHEV và xe năng lượng mới (NEV). Năm 2020, GAC Group sản xuất và bán ra hơn 2 triệu xe và đã thành lập các nhà máy sản xuất tại Quảng Châu, Tân Cương, Nghi Xương và Hàng Châu.