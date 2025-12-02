Ô tô kinh doanh không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ

(VTC News) -

Trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, Chính phủ đã điều chỉnh quy định về thiết bị an toàn dành cho trẻ em trên ô tô theo hướng linh hoạt hơn đối với hoạt động vận tải hành khách.

Đây là thay đổi đáng chú ý tại khoản 3 Điều 10 của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo nội dung mới, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m, người lái ô tô phải sử dụng hoặc hướng dẫn trẻ em sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Trẻ cũng không được phép ngồi ở hàng ghế phía trước cùng với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Tuy nhiên, việc trang bị và sử dụng thiết bị an toàn sẽ không áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, bao gồm taxi, xe công nghệ và các loại hình xe chở khách khác.

Tài xế ô tô không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em có thể bị phạt 800 nghìn đến 1 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, quy định miễn trừ này được bổ sung sau khi cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và các tổ chức liên quan.

Theo phân tích, yêu cầu bắt buộc lắp ghế an toàn trên xe kinh doanh vận tải sẽ khó triển khai trong thực tế do đặc thù hoạt động liên tục, mỗi chuyến phục vụ nhiều nhóm hành khách khác nhau. Việc chuẩn bị nhiều loại ghế phù hợp với từng độ tuổi và thể trạng trẻ em là gần như không khả thi, đặc biệt với taxi và xe công nghệ.

Trong khi đó, với xe gia đình hoặc xe sử dụng cho mục đích cá nhân, trách nhiệm trang bị ghế an toàn vẫn giữ nguyên. Nhóm phương tiện này có điều kiện chủ động hơn trong việc lắp đặt, sử dụng thiết bị bảo vệ trẻ nhỏ khi di chuyển.

Thiết bị an toàn dành cho trẻ em được định nghĩa là các hệ thống có khả năng giữ cố định và giảm thiểu chấn thương khi xảy ra va chạm hoặc giảm tốc đột ngột, bao gồm ghế chuyên dụng, nôi, đệm nâng và dây đai an toàn phù hợp với từng độ tuổi.

Nghị định 168 quy định mức phạt 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với tài xế ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe chỉ có một hàng ghế) hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.