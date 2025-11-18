Ô tô bốc cháy ngùn ngụt dưới trời mưa ở Hà Nội

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 18/11, một vụ cháy ô tô xảy ra trên phố Nguyễn Văn Luyện (phường Dương Nội, Hà Nội).

Ô tô mang biển kiểm soát 29A-310.xx đang đi trên phố Nguyễn Văn Luyện, khi đến khu vực ngã tư gần công viên Thiên văn học thì bốc cháy. Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ xe.

Phát hiện sự việc, nhiều người ở khu vực lân cận đã nỗ lực dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bốc cháy trơ khung. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trời rét và mưa nặng hạt.

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt dưới trời mưa.

Chỉ huy Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) cho biết vụ cháy không có thiệt hại về người.

Cách đây 1 tháng, một xe đầu kéo cũng bị cháy khi đang lưu thông trên Vành đai 3 trên cao. Theo đó, khoảng 21h30 ngày 13/10, anh V.V.D. (SN 1988, ở Xuân Nha, Sơn La) lái xe đầu kéo biển số 29C-923.xx đi trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng Linh Đàm – Mai Dịch (Hà Nội).

Tới gần nút giao Khuất Duy Tiến, ô tô đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội ở phần cabin. Trước khi ngọn lửa kịp bùng phát, người trong xe kịp chạy ra ngoài. Ngọn lửa sau đó lan rộng ra ô tô này, bao trùm phần đầu xe.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập tắt ngọn lửa, không để xảy ra cháy lan. Vụ hoả hoạn được dập tắt ngay sau đó, không thương vong về người.