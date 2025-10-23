Xe tải cháy trơ khung, hàng hoá bị thiêu rụi gần hết trên cao tốc

(VTC News) -

Khu Quản lý Đường bộ III cho biết trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ cháy xe tải.

Theo đó, khoảng 13h15 ngày 23/10, xe tải mang BKS 74G-001.05 chạy trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hướng Bắc - Nam. Khi đến Km13+320 (thuộc địa phận xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng), xe tải đột ngột bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Phát hiện sự cố, tài xế cho xe tấp vào làn khẩn cấp. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng và bao trùm toàn bộ xe tải.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT, Đội vận hành tuyến cao tốc tiếp cận hiện trường đảm bảo ATGT và phân luồng cho phương tiện lưu thông ra Trạm thu phí Phong Thử.

Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 14h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến chiếc xe tải cháy trơ khung, hàng hóa trên thùng xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.