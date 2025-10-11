2 xe bồn chở xăng dầu bốc cháy ngùn ngụt ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17h40 hôm nay (11/10) tại khu vực bãi xe phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9, trên đường Lê Văn Hiến, TP Đà Nẵng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: C.A)

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, hai xe bồn chở xăng dầu cùng một thùng container chứa các phuy dầu bị lửa bao trùm, khói đen bốc cao nghi ngút.

Nhận được tin báo, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt, cơ động triển khai phương án chữa cháy bằng bột chuyên dụng và phun nước làm mát.

Đám cháy nhanh chóng được khống chế sau thời gian ngắn, không để cháy lan sang khu dân cư và các công trình lân cận. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, hồi tháng 2/2025, tại Nghệ An xảy ra vụ cháy bồn xăng dầu khi xe bồn đang tiếp nhiên liệu.

Cụ thể, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 1/2 tại cây xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân Sơn Tình, nằm bên trục Quốc lộ 46, đoạn thuộc xã Kim Liên.

Chiếc xe bồn mang BKS 37H 062.67 đang tiếp nhiên liệu thì bất ngờ bồn chứa xăng dầu bốc cháy ngùn ngụt. Phát hiện sự việc, nhiều người dân và chủ cây xăng đã dùng bình chữa cháy với nỗ lực dập lửa.

Nhận được tin báo, 2 xe cứu hỏa cùng lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương khống chế ngọn lửa, không cho lây lan sang nhà dân ở bên cạnh.