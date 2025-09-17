Ổ cứng di động Corsair EX400U: Thiết kế bỏ túi với chuẩn USB4 hàng đầu

(VTC News) -

Điểm nhấn nổi bật nhất của Corsair EX400U chính là hiệu năng vượt trội. Trang tin công nghệ Tom's Hardware (New York) đánh giá, đây là ổ cứng SSD USB4 tốt nhất hiện nay với tốc độ truyền dữ liệu cao, sự nhỏ gọn và tương thích với MagSafe.

Trong vài năm trở lại đây, phần lớn ổ SSD ngoài trên thị trường đều là ổ USB 3.2 với băng thông 10Gbps hoặc 20Gbps, tốc độ giới hạn thực tế chỉ hơn 1.000 - 2.000 MB/s. Nhờ sử dụng chuẩn giao tiếp USB4 với băng thông lên tới 40 Gbps, EX400U đạt tốc độ đọc tuần tự tới 4000 MB/s và ghi tuần tự 3600 MB/s.

Việc sao chép các dự án video 4K hay thư viện phần mềm nặng hàng trăm GB giờ đây trở nên nhanh chóng, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian để tập trung vào công việc chính.

Thông số của ổ cứng di động EX400U được đánh giá qua ứng dụng Crystal Disk Mark. (Ảnh: Corsair)

Với 3 tuỳ chọn dung lượng là 1TB, 2TB và 4TB, EX400U, người dùng thoải mái lưu trữ dữ liệu như tài liệu, video chất lượng cao, game... mà không cần lo nghĩ đến việc nâng cấp thường xuyên. Đây là mức dung lượng lý tưởng để sử dụng kết hợp cho công việc và giải trí, đặc biệt là khi cần truy cập dữ liệu tốc độ cao mọi lúc, mọi nơi.

EX400U có thể truyền 50 GB dữ liệu trong 26 giây, nhanh gần gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm. (Ảnh: Corsair)

EX400U còn được chế tác tinh xảo với kích thước chỉ 64,3 x 64 x 12 mm. Vỏ ngoài bằng nhôm nguyên khối kết hợp các chi tiết bằng nhựa không chỉ tạo nên vẻ ngoài cao cấp mà còn đóng vai trò tản nhiệt hiệu quả, giúp ổ cứng duy trì hiệu suất ổn định. Với trọng lượng 92 g, thiết bị này dễ dàng đáp ứng được tiêu chí gọn nhẹ, dễ dàng bỏ túi hoặc mang theo trong ba lô.

Mẫu ổ cứng sở hữu 3 tuỳ chọn dung lượng bao gồm: 1TB, 2TB và 4TB với mức giá khởi điểm trên trang chủ của Corsair từ 139,99 USD (khoảng 3,7 triệu đồng). (Ảnh: Chụp màn hình)

Về độ bền, Corsair EX400U được hãng công bố với khả năng chống sốc 1500 G và chống rung tốt. Dải nhiệt độ hoạt động từ 0°C đến 70°C và lưu trữ từ -40°C đến +85°C, kèm độ ẩm tối đa đến 93%, giúp bảo vệ dữ liệu của người dùng một cách toàn diện.

Tuy nhiên với việc chiếc ổ cứng này vẫn sở hữu các chi tiết bằng nhựa, cũng như không có lớp đệm cao su chống sốc thì người dùng nên bảo quản và hạn chế tình trạng va đập để duy trì độ bền cũng như tính thẩm mỹ lâu dài.

Thiết bị dễ dàng đáp ứng tiêu chí gọn nhẹ, đảm bảo tính linh hoạt với những người dùng có nhu cầu di chuyển liên tục. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Corsair EX400U còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng trên nhiều thiết bị. Ổ cứng này hoạt động theo cơ chế "cắm là chạy" trên nhiều hệ điều hành phổ biến như Windows, macOS, Linux, iOS và iPadOS mà không cần cài đặt thêm driver.

Corsair EX400U tương thích với nhiều thiết bị.

Một điểm đặc biệt là mặt dưới của ổ cứng SSD được tích hợp vòng từ tính tương thích MagSafe, cho phép gắn chặt vào mặt lưng của iPhone sử dụng cổng USB-C (từ iOS 13 trở lên) như một phụ kiện mở rộng. Điều này cực kỳ tiện lợi cho các nhà sáng tạo nội dung khi quay video chất lượng cao và cần lưu trữ ngay lập tức mà không phải tốn thời gian chuyển đổi.

Corsair EX400U lưu trữ trực tiếp file quay ProRes trên iPhone khi được kết nối. (Ảnh Mạnh Hùng)

Vòng từ tính tương thích MagSafe, cho phép gắn chặt vào mặt lưng của iPhone sử dụng cổng USB-C (từ iOS 13 trở lên) như một phụ kiện mở rộng. (Ảnh: Kỳ Anh)

Ngoài ra, sản phẩm cũng được đi kèm cáp USB-C sang USB-C 40Gbps. Một điểm trừ nhỏ nằm ở việc đoạn cáp này có độ dài 30 cm, có thể gây vướng víu với những người sử dụng thiết bị di động.

Mặc dù có mức giá nhỉnh hơn các sản phẩm thông thường, Corsair EX400U có thể coi là một lựa chọn lý tưởng cho những ai cần một giải pháp lưu trữ di động cao cấp.