Cảnh báo lũ trên nhiều sông ở miền Bắc sắp đạt đỉnh

(VTC News) -

Tin lũ khẩn cấp trên các sông ở miền Bắc

Lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), sông Thái Bình (Hải Phòng) đang lên. Ảnh hưởng vận hành điều tiết các hồ chứa thượng lưu và lũ thượng lưu, mực nước ở hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội đang lên chậm, lũ hạ lưu sông Cả (Nghệ An) ít biến đổi.

Mực nước lúc 1h ngày 2/10 trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang 26,29m, trên báo động (BĐ)3 0,29m; trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 6,11m, dưới BĐ3 là 0,19m; trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương 6,21m, dưới BĐ3 0,09m; trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại 5,03m, trên BĐ2 0,03m; trên sông Hồng tại trạm Hà Nội 9,56m, trên BĐ1 0,06m; trên sông Cả tại trạm Nam Đàn 7,35m, trên BĐ2 0,45m.

Nước lũ sông Hồng đoạn qua Hà Nội dâng cao, nhấn chìm khu vực bãi giữa, bãi bồi.

Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Lô, sông Thương khả năng đạt đỉnh trên BĐ3.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu đạt đỉnh ở mức BĐ3, lũ trên sông Thái Bình đạt đỉnh ở trên mức BĐ2, lũ trên sông Lô sẽ xuống và ở dưới BĐ3, lũ ở hạ lưu sông Cả xuống dần và ở trên mức BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3; lũ trên sông Thái Bình tiếp tục xuống mức BĐ2; lũ ở hạ lưu sông Cả xuống và trên mức BĐ2.

24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội lên chậm và ở trên mức BĐ1; lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ1, sông Mã (Thanh Hóa) tại trạm Giàng tiếp tục xuống dưới mức BĐ1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Lúc 1h ngày 2/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines), tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ nhanh hơn, khoảng 20km/h, khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Khoảng tối 3/10, bão đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 11 trong năm 2025.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Đến 1h ngày 4/10, vị trí tâm bão số 11 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, có thể mạnh thêm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh thành bão, từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Khoảng 4-6/10, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.