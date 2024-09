Nước lũ lên nhanh, khẩn cấp sơ tán hàng chục hộ dân xã vùng biên ở Thanh Hoá

(VTC News) -

Chiều 22/9, lãnh đạo Đảng ủy xã Mường Chanh (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá) cho hay, những ngày qua địa phương này liên tiếp có những trận mưa lớn. Mưa kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về khiến nước suối Sim dâng cao gây ngập lụt nghiêm trọng đường tỉnh lộ 521E nối với trung tâm huyện Mường Lát.

Mưa lũ lên nhanh gây ngập lụt nhiều tuyến đường, ngầm tràn ở xã Mương Chanh, giao thông tê liệt, nhiều hộ dân bị cô lập. (Ảnh: Báo Thanh Hoá)

Mưa lũ cũng khiến nhiều bản làng tại xã Mường Chanh bị cô lập, toàn bộ bốn cầu tràn đi các khu dân cư ngập sâu, có những điểm nước chảy xiết, dâng cao so với mặt của đập tràn gần 2m.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Mường Chanh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, bộ đội biên phòng, công an, dân quân tự vệ vận động di dời, sơ tán khẩn cấp 18 hộ dân ở ven suối Sim đến nơi an toàn. Hiện chính quyền địa phương cũng đang vận động hơn 30 hộ dân ở các bản có nguy cơ lũ quét và sơ tán tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Theo chính quyền xã Mường Chanh, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, trong khi lũ đổ về từ thượng nguồn khiến suối Sim dâng cao, vì thế lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành rà soát, vận động bà con không được chủ quan, sớm di dời, sơ tán đến các địa điểm an toàn.

Lực lượng chức năng xã Mường Chanh duy trì 100% quân số thường trực để sẵn sàng ứng phó với mưa lũ. (Ảnh: Báo Thanh Hoá)

Lực lượng của xã duy trì 100% quân số thường trực, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống do lũ gây ra. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm sẵn sàng tham gia phòng chống và ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra.

Trong những ngày tới, với phương châm “4 tại chỗ”, chính quyền xã Mường Chanh và các lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành rà soát, vận động bà con nhân dân không được chủ quan, sớm di dời, sơ tán đến các địa điểm an toàn. Trong thời gian mưa lũ hỗ trợ lương thực, thực phẩm không để người dân thiếu đói. Đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn người dân không đi qua các khu vực nước ngập sâu, các cầu tràn không đảm bảo an toàn.