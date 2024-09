Bão số 4 vào miền Trung: Nguy cơ sạt lở, lũ quét ở Quảng Nam, di tản 30.000 dân

(VTC News) -

Video: Ảnh hưởng bão số 4, gió giật mạnh tại huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị sáng 19/9.

Quảng Trị: Lên phương án di tản gần 10.000 hộ dân

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, lượng mưa từ 19h ngày 18/9 đến 7h ngày 19/9 trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 30-70 m, có nơi cao hơn như tại Đập thủy điện La Tó 112,4 mm, Tà Rụt 76,8 mm, A Bung 78,2 mm.

Cảnh báo, từ ngày 19/9 đến chiều tối 20/9, ở khu vực Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, có nơi trên 400 mm. Cần đề phòng mưa với cường suất lớn (>150 mm/6h) trong ngày 19/9. Mưa lớn có khả năng gây ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Từ hôm qua, lực lượng quân đội hỗ trợ người dân ở huyện đảo Cồn Cỏ vận chuyển các bao cát để chằng chống nhà cửa, đến nay các công việc phòng chống bão cơ bản hoàn tất.

Hiện tại các đập tràn thuộc huyện Đakrông (Quảng Trị) như Tà Rụt - A Ngo, 15Đ, Đakrông nước rút, đi lại bình thường, riêng đập tràn Ly Tôn nước ngập khoảng 0,2m. Lúc 7h ngày 19/9 mực nước trên các sông đang ở mức dưới báo động 1.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, tổng số tàu thuyền của tỉnh là 2.270 chiếc với 5.971 thuyền viên. Hiện tàu thuyền đã neo đậu an toàn tại các bến. Ngoài ra, có 76 tàu thuyền với 546 thuyền viên ngoại tỉnh cũng neo đậu an toàn tại các bến ở Quảng Trị.

Báo cáo của Đồn Biên phòng Ba Tầng (huyện Hướng Hóa), hiện các điểm tràn tỉnh lộ 586 trên địa có điểm 3 đập tràn bị ngập 0,5m.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo có kế hoạch sơ tán dân đến nơi an toàn. Số lượng người dự kiến cần sơ tán tránh bão của 4 huyện ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ là 9.509 hộ với 29.957 nhân khẩu (huyện Vĩnh Linh: 1.229 hộ với 3.299 nhân khẩu; huyện Gio Linh: 1.406 hộ với 4.447 nhân khẩu; huyện Triệu Phong: 4.814 hộ với 15.484 nhân khẩu; huyện Hải Lăng 2.150 hộ với 6.228 nhân khẩu; huyện Cồn Cỏ 18 hộ với 499 nhân khẩu).

Đến nay toàn bộ tàu thuyền của ngư dân Quảng Trị được đưa vào nơi trú tránh an toàn.

Trong đó, ưu tiên phương án di tản khẩn cấp 1.471 hộ với 4.411 nhân khẩu bị ảnh hưởng của các xã ven biển (Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh) và huyện đảo Cồn Cỏ.

Theo báo cáo nhanh của Đồn Biên phòng Hướng Lập (huyện Hướng Hóa), do có mưa lớn, hiện nước ở các suối tại khu vực thôn Xa Đưng và Tà Rùng đang lên mạnh, cán bộ địa bàn phối hợp với chi bộ, trường thôn đi kiểm tra và tuyên truyền vận động nhân dân chủ cộng phòng tránh, tuyệt đối không lên nương rẫy, chăn thả gia súc... để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Hiện nước ở các suối tại khu vực thôn Xa Đưng và Tà Rùng đang lên mạnh.

Thừa Thiên - Huế: Có nơi lượng mưa trên 500 mm

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, lương mưa đo được tại các trạm đo Vrain từ 19h ngày 17/9 đến 7h ngày 19/9 phố biến từ 150-300 mm có nơi cao hơn như Bạch Mã 576 mm, Xuân Lộc (huyện Phú Lộc) 441 mm, Khe Tre (huyện Nam Đông) 437 mm và Lăng Cô (huyện Phú Lộc) 407 mm.

Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu áp tháp nhiệt đới, bão trên đất liền tỉnh từ sáng nay 19/9 đến ngày 21/9 có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 500 mm.

Lúc 5h30 ngày 18/9, tại xã Phú Hồ và Phú Xuân đã xảy ra lốc xoáy làm 1 người bị thương nhẹ được sơ cấp cứu tại trạm y tế Phú Hồ; tốc mái nhà, công trình phụ của 12 hộ (8 hộ Phú Hồ, 4 hộ Phú Xuân).

Hôm qua mưa bão gây ra trận lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở ở Thừa Thiên - Huế bị tốc mái, một người bị thương nhẹ.

Tại huyện Nam Đông, ngày 18/9, thực hiện sơ tán 34 hộ/119 khẩu đến vị trí an toàn, cụ thể: (xã Thượng Long 16 hộ/64 khẩu; xã Thượng Nhật 3 hộ/12 khẩu; thị trấn Khe Tre 15 hộ/43 khẩu).

Ngoài ra, UBND huyện Quảng Điền huy động hơn 150 lực lượng dân quân tự vệ địa phương, người dân 20 rọ đó, 260 m3 đá học để gia cố 50m kè tại Hói Hàn Tổng, xã Quảng Phước.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế, toàn tỉnh có 1.884 phương tiện với 10.685 lao động. Đến 11h30 ngày 18/9, toàn bộ phương tiện đã vào bờ neo đậu an toàn. Ngoài ra, số tàu cá ngoại tỉnh vào neo đậu tại Thừa Thiên - Huế là 23 phương tiện với 194 lao động.

Quảng Nam: Cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét

Sáng 19/9, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết trong 24h qua, các địa phương trong tỉnh có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-230 mm, riêng Trà My 357 mm, Tam Trà 341,4 mm, Hồ Nước Ron 317 mm, Tam Kỳ 270,6 mm, Kỳ Phú 270,4 mm...

Mực nước tại các trạm thủy văn tại Vu Gia - Thu Bồn và Tam Kỳ đang ở mức dưới báo động 1. Cảnh báo, từ nay đến hết ngày 20/9, trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện: Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước...

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng Quảng Nam bị ngập ngày 18/9.

Đà Nẵng: Ứng trực 100% quân số

Đến 8h ngày 19/9, các công tác chuẩn bị ứng phó với mưa bão đã cơ bản hoàn tất. Các địa điểm phục vụ để di dời dân khi có tình huống khẩn cấp tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét thuộc huyện Hòa Vang được chính quyền các xã lên phương án, chuẩn bị cơ sở vật chất, các nhu yếu phẩm thiết yếu, nguồn lực cần thiết để hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai.

Tại những điểm thường xảy ra ngập úng khu vực nội thành cũng được địa phương sẵn sàng lực lượng, ứng trực 100% quân số, chủ động tuần tra, vận động người dân các vùng xung yếu, có nguy cơ ngập úng, không bảo đảm an toàn kê cao đồ đạc và sẵn sàng sơ tán đến các điểm an toàn.

Mặt khác chuẩn bị đầy đủ công tác hậu cần, các trang thiết bị phục vụ việc tổ chức thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” khi có bão, lụt. Ghi nhận của PV Báo đện tử VTC News, sáng 19/9, tại Đà Nẵng trời mưa rải rác, có lúc hửng nắng.

Quảng Bình: Tàu thuyền đã về bến neo đậu

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, vùng biển tỉnh hiện có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

Ghi nhận sáng 19/9, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vùng biển tỉnh Quảng Bình đều có nguy cơ chịu tác động gió mạnh, sóng lớn. Trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 7.313 phương tiện/18.979 lao động. Neo đậu tại bến: 7.313 phương tiện.

Dung tích hiện tại của các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh đến 17h ngày 18/9 đạt 28% dung tích thiết kế (Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi quản lý 35 hồ chứa thủy lợi lớn, vừa - dung tích trung bình đạt 20% dung tích thiết kế).

Hà Tĩnh: Mưa to trên diện rộng

Do ảnh hưởng của bão số 4, Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn ở nhiều nơi. Rạng sáng ngày 18/9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã xảy ra dông, lốc xoáy gây ra một số thiệt hại cho người dân. Dự báo vùng ven biển có gió mạnh cấp 6-7, phía Nam cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Tính đến chiều 18/9, toàn tỉnh có 3.651 phương tiện/10.666 lao động. Tổng số tàu đang neo đậu tại các bến bãi (không ra khơi): 3.645 phương tiện/10.638 lao động; tổng số phương tiện đang hoạt động trên biển.

Khu vực Hà Tĩnh, từ nay đến chiều tối ngày 20/9 có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 400mm. Mưa lớn có khả năng xảy ra ở các huyện ven biển phía Nam như huyện và thị xã Kỳ Anh; huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh.