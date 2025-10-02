Nước lũ cuồn cuộn đổ về, chủ phà vẫn cố tình chở khách qua sông Hồng

(VTC News) -

Ngày 2/10, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 - Công an tỉnh Hưng Yên lập biên bản vi phạm hành chính, phạt tiền 5,5 triệu đồng đối với bà Đỗ Thị L. (SN 1978, trú xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) liên quan hành vi vận hành phà chở khách qua sông Hồng, bất chấp thời tiết xấu, nước lũ đang cuồn cuộn đổ về.

Trước đó chiều 1/10, Cục Cảnh sát giao thông nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc tại bến đò Bình Minh (xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) có phà chở khách ngang sông hoạt động trong lúc nước lũ đang chảy mạnh, không đảm bảo điều kiện an toàn.

Bất chấp nước lũ đổ về cuồn cuộn, chủ bến phà tại xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên vẫn vận hành phà chở khách qua sông Hồng.

Nhận tin báo, Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Mễ Sở kiểm tra, xác minh nội dung thông tin phản ánh.

Qua làm việc, Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên xác định bà Đỗ Thị L. là Giám đốc Công ty TNHH vận tải đường thuỷ K.L. - đơn vị được cấp phép khai thác hoạt động vận tải hành khách ngang sông.

Làm việc với cơ quan chức năng , bà L. thừa nhận việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách ngang sông từ bờ trái thuộc xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên qua sông Hồng sang bờ phải thuộc xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội trong điều kiện thời tiết xấu như trong phản ánh.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, chủ bến dừng hoạt động của phà, đưa phương tiện vào neo đậu đảm bảo an toàn và cam kết không đưa phương tiện hoạt động chở khách ngang sông đến khi tình hình đảm bảo an toàn.