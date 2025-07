Nước lên nhanh, dân miền núi Nghệ An hối hả chạy lũ trong đêm

Đến sáng nay, nhiều địa phương khu vực miền núi Nghệ An vẫn còn ngập sâu trong nước. (Ảnh: Nguyễn Viết Lam)

Nước sông dâng cao, nhiều người dân phải bỏ lại tài sản, nhà cửa di tản đến nơi an toàn. (Ảnh: Nguyễn Viết Lam)

Đêm 22/7, nước sông Nậm Mộ qua xã Mường Xén (tỉnh Nghệ An) dâng cao gây ngập lụt nhiều khu dân cư. Người dân và chính quyền địa phương hối hả chạy lũ trong đêm. (Ảnh: Đào Thọ)

Chính quyền xã Mường Xén huy động 100% lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ ứng trực, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn khi nước lũ dâng cao. (Ảnh: Đào Thọ)

Người dân Mường Xén tạo các bè, lội bì bõm trong nước di tản đến nơi an toàn. (Ảnh: Đào Thọ)

Theo chính quyền xã Mường Xén, khoảng 19h ngày 22/7, nước trên sông Nậm Mộ (một trong hai nhánh chính của sông Lam) bắt đầu dâng lên do nước từ thượng nguồn đổ về nhiều. Các hộ dân thị trấn Mường Xén (cũ) sống dọc bên bờ sông Nậm Mộ hầu hết bị ngập tầng 1, phải di tản ngay trong đêm. (Ảnh: Đào Thọ)

Mực nước trên sông Lam đoạn qua làng Nhùng (xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An) dâng cao gây ngập Quốc lộ 7A. (Ảnh: Bùi Hải Thượng).

Ngay trong đêm, Đồn Biên phòng Tam Quang (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cử lực lượng phối hợp với địa phương ứng trực, tuyên truyền, đảm bảo an toàn khi đi lại cho Nhân dân khi đi qua Quốc lộ 7A. (Ảnh: Bùi Hải Thượng).

Một đơn vị quân sự đóng tại địa phương miền núi Nghệ An cũng ngập đến nửa nhà.

Nước ngập, các cán chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ở miền núi Nghệ An bì bõm sinh hoạt trong lũ. (Ảnh: Bùi Hải Thượng)

Khu vực thao trường bắn của một đơn vị Bộ đội Biên phòng ở miền núi Nghệ An ngập sâu.(Ảnh: Bùi Hải Thượng)

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An thông báo hoả tốc gửi một số đơn vị chức năng và chính quyền các xã để chủ động ứng phó với lũ.

Theo đó, lúc 21h ngày 22/7, lưu lượng về thượng lưu hồ thuỷ điện Bản Vẽ đạt 9.543m3/s, gần đạt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500m3/s (tần suất 0,02%). Hồ đang thực hiện cắt, giảm lũ với lưu lượng xả xuống hạ du là 1.727m3/s và sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các địa phương hạ duy thuỷ điện Bản Vẽ khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.