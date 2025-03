Nước dừa thơm ngon, bổ dưỡng nhưng 'đại kỵ' với 5 nhóm người sau

(VTC News) -

Nước dừa chứa dưỡng chất gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, nước dừa là nguồn nước tinh khiết nhất, là chất lỏng trong suốt hoặc hơi đục, nằm trong phần ruột rỗng của dừa. Loại nước này được con người khai thác để sử dụng như thứ nước giải khát từ thiên nhiên. Nước dừa vị thơm bùi đặc trưng, vị ngọt thanh mát. Cần phân biệt nước dừa và nước cốt dừa vì nước cốt dừa là phần nước và dầu béo được tinh chế từ phần cơm dừa.

Người ta ưa chuộng nước dừa không chỉ vì hương vị thơm ngon của nó mà còn nhờ giá trị dinh dưỡng do nó đem lại. Đặc biệt ở những vùng có khí hậu nhiệt đới nắng nóng, bên cạnh nước dừa tinh khiết được lấy ra từ những trái dừa tươi xanh, người dân còn uống nước dừa được sản xuất theo dạng lon hoặc đóng chai. Ngoài công dụng giải khát, loại nước này còn được dùng thay thế cho chất bù điện giải, dùng làm thuốc và sử dụng trong làm đẹp, nấu ăn.

Ít ai biết rằng trong nước dừa lại chứa hàm lượng dưỡng chất vô cùng dồi dào, điển hình là các axit amin và glucose, thêm vào đó là những chất điện giải như natri, kali và magiê. Tuy nhiên dừa non và dừa trưởng thành lại có sự khác biệt nhỏ về thành phần các chất dinh dưỡng. Cụ thể là trong dừa non thì tổng hàm lượng phenolic và đường sẽ lớn hơn so với dừa trưởng thành, trong khi đó dừa trưởng thành lại có giá trị pH, kali và nồng độ protein cao hơn.

Nước dừa là thức uống tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể uống được

Những người không nên uống nước dừa

Nước dừa ngon bổ nhưng không phải ai cũng có thể uống được. Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang WebMD chỉ ra 5 nhóm người không nên uống nước dừa:

- Người bị tăng kali máu. Nước dừa chứa hàm lượng kali cao. Đừng uống nước dừa nếu bạn có lượng kali trong máu cao.

- Người có vấn đề về thận. Nước dừa chứa hàm lượng kali cao. Thông thường, kali sẽ được bài tiết qua nước tiểu nếu nồng độ trong máu tăng quá cao. Nhưng nếu thận không hoạt động bình thường, chúng sẽ không thể đào thải hết kali dư thừa. Người có vấn đề về thận như bị suy thận, suy tuyến thượng thận cấp tính hoặc có lượng nước tiểu giảm, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống nước dừa.

- Trước khi phẫu thuật. Nước dừa có thể cản trở việc kiểm soát huyết áp và đường huyết trong và sau phẫu thuật. Hãy ngừng sử dụng nước dừa ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật theo lịch trình.

- Người đang uống thuốc huyết áp hoặc tiểu đường. Các loại thuốc này tương tác với nước dừa. Nước dừa có thể làm giảm huyết áp và đường huyết. Uống nước dừa cùng với 2 loại thuốc này có thể khiến huyết áp hoặc đường huyết hạ xuống quá thấp. Vì vậy, nếu uống, cần thận trọng, theo dõi kỹ huyết áp và đường huyết. Tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ.

Người bị dị ứng với dừa. Tránh dùng dừa nếu bạn bị dị ứng với dừa. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu gặp phản ứng dị ứng nghiêm trọng như ngứa, nổi mề đay, khó thở.