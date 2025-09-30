Uống nước chanh muối hột có giúp thải độc, chữa bệnh?

(VTC News) -

Gần đây người dùng mạng xã hội chia sẻ video hướng dẫn sử dụng nước chanh pha muối hột để "chữa" nhiều bệnh lý mạn tính như tiểu đường, cao huyết áp, suy thận, thậm chí cả HIV.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, nhận định phương pháp “chữa bách bệnh” bằng nước chanh pha muối là hoàn toàn phản khoa học.

“Người bệnh mạn tính luôn có tâm lý mong muốn khỏi hẳn, không phải dùng thuốc suốt đời. Khi gặp những thông tin như ‘uống chanh muối thay thuốc’, họ dễ bị thuyết phục, đặc biệt khi nó được lan truyền rầm rộ trên mạng”, bác sĩ Mạnh lý giải.

Theo ông, một số người mới áp dụng có thể thấy cơ thể “sảng khoái”, nhưng đó chỉ là cảm giác ảo. “Giống như người đang ăn kiêng lâu ngày, khi ăn lại đồ chiên rán sẽ cảm thấy đã miệng, nhưng cảm giác đó không phản ánh sự cải thiện sức khỏe thật sự”, ông nói.

Nhiều người bị thuyết phục bởi thông tin uống chanh muối thay thuốc. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ cũng cảnh báo, nước chanh pha nhiều muối cực kỳ nguy hiểm với người tăng huyết áp. Việc nạp quá nhiều natri có thể khiến huyết áp tăng vọt, gây đột quỵ, suy tim, suy thận hoặc vỡ mạch máu não dẫn đến tử vong.

“Ngay cả trong y học cổ truyền cũng không khuyến khích dùng nhiều muối. Với người bình thường đã nguy hiểm, huống chi là bệnh nhân”, bác sĩ Mạnh nói.

Bác sĩ Mạnh cảnh báo, thuốc không phải kẻ thù, mà là công cụ giúp người bệnh duy trì cuộc sống. Không có thuốc nào chữa khỏi hoàn toàn bệnh mạn tính, nhưng dùng thuốc đúng cách sẽ giúp kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng.

Theo ông, những người lan truyền phương pháp chữa bệnh không có cơ sở y khoa không khác nào bán thực phẩm bẩn. Việc chia sẻ thông tin sai lệch có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến cộng đồng.

“Hãy tỉnh táo trước khi đặt niềm tin vào một clip mạng xã hội”, bác sĩ Mạnh khuyến cáo.