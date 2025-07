Nửa triệu người dùng Spotify vô tình nghe một ban nhạc do AI tạo ra

(VTC News) -

Trong vòng chưa đầy một tháng, The Velvet Sundown đã phát hành hai album có tên Floating On Echoes và Dust and Silence. Album thứ ba dự kiến sẽ ra mắt trong hai tuần tới. Các ca khúc mang phong cách rock cổ điển, sử dụng nhiều hiệu ứng vang vọng và autotune.

Nếu chỉ nghe một bài trong danh sách phát ngẫu nhiên, người nghe có thể không nhận ra điều gì bất thường. Nhưng khi nghe liên tục, sự đơn điệu và thiếu chiều sâu dần lộ rõ – dấu hiệu đặc trưng của âm nhạc do máy móc tạo ra.

Ban nhạc không người thật nhưng cuốn hút người nghe trên mạng. (Nguồn: Arstechnica)

Ban nhạc không người thật

Nhiều người dùng bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại thực sự của ban nhạc này trong tuần qua, khi các chủ đề trên Reddit và X (Twitter) chỉ ra rằng không có thông tin xác minh nào về các thành viên. Tiểu sử của nhóm liệt kê bốn thành viên, nhưng không ai trong số họ tồn tại ngoài các album và tài khoản mạng xã hội của The Velvet Sundown. Các bài hát của nhóm cũng được thêm một cách bí ẩn vào hàng loạt danh sách phát do người dùng tạo, giúp lượng người nghe tăng vọt từ 300.000 lên hơn 500.000 chỉ trong vài ngày.

Tài khoản Instagram của The Velvet Sundown mới được thành lập. (Nguồn: Arstechnica)

Khi The Velvet Sundown lập tài khoản Instagram vào ngày 27/6, mọi nghi ngờ đã được xác nhận: Những “con người” trong ảnh rõ ràng là do AI tạo ra. Dù đã qua thời kỳ nhận diện AI bằng cách đếm ngón tay, nhưng các chi tiết bất thường vẫn xuất hiện. Trong một bài đăng, nhóm tuyên bố đã mua bánh mì kẹp thịt để ăn mừng thành công, nhưng số lượng bánh nhiều hơn số đĩa, và đồ ăn được sắp xếp ngẫu nhiên quanh bàn. Các “thành viên” ban nhạc cũng có vẻ ngoài quá mịn màng, đối xứng – đặc trưng của hình ảnh do AI tạo ra.

Cần minh bạch hơn với âm nhạc AI

The Velvet Sundown không phải là trường hợp duy nhất. Trong một tập gần đây của chương trình Last Week Tonight, người dẫn chương trình John Oliver đã đề cập đến một ban nhạc AI khác có tên The Devil Inside, đã phát hành tới 10 album trong vòng hai năm. Cả hai nhóm đều có nhiều bài hát đề cập đến “bụi” và “gió” – có thể là kết quả của sự lặp lại trong mô hình tạo nhạc, hoặc đến từ cùng một nhà sản xuất AI.

Spotify hiện không yêu cầu các nghệ sĩ tiết lộ liệu bài hát có được tạo hoàn toàn bằng AI hay không. Trong khi đó, nền tảng Deezer – nơi cũng phát hành nhạc của The Velvet Sundown – có lập trường cứng rắn hơn. Theo NME, tiểu sử của nhóm trên Deezer có dòng cảnh báo: “Một số bản nhạc trong album này có thể được tạo bằng trí tuệ nhân tạo.” Trước đó, tiểu sử Spotify từng trích dẫn lời khen từ Billboard, nhưng hiện tên Billboard đã bị gỡ bỏ, dù nội dung tâng bốc vẫn còn.

Hiện tại, tài khoản Instagram của nhóm tràn ngập bình luận chỉ trích việc sử dụng AI. Tuy nhiên, trong tương lai, có thể sẽ không dễ để phân biệt đâu là nghệ thuật do con người tạo ra, đâu là sản phẩm của thuật toán.

Không có gì sai khi ai đó muốn nghe nhạc do AI tạo ra – hiện đã có rất nhiều kênh YouTube phát trực tuyến nhạc AI gần như vô hạn. Công nghệ này đã tiến xa so với thời kỳ đầu của Google MusicLM hay OpenAI Jukebox. Tuy nhiên, người nghe có quyền được biết đâu là sản phẩm của con người, đâu là của máy móc.