Lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI

36 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 198 đại biểu là người dân tộc. 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam. 138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, các lĩnh vực: Thầy thuốc, Nhà giáo, Nghệ nhân, Nghệ sĩ, Nhà khoa học, Nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Nhà báo; Tài năng trẻ; Cựu chiến binh; Cựu Thanh niên xung phong; Người có công với cách mạng. 1.326 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố.