Nữ VĐV Hàn Quốc vô địch Olympic bị ép giặt quần áo, dọn dẹp cho đàn anh

(VTC News) -

Theo tờ Maekyung, tay vợt số 1 thế giới An Se-young đã bị đối xử bất công trong thời gian tập luyện trên đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Tờ báo cho biết trong lúc An Se-young gặp chấn thương đầu gối không thể thi đấu, cô được yêu cầu dọn phòng, giặt quần áo cho đàn anh trong suốt 7 năm.

An Se-young là thành viên nhỏ tuổi nhất đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, kể từ khi cô gia nhập đội năm 2017, thời điểm An mới học lớp 10. Ngoài giặt giũ, dọn dẹp, cô còn thường xuyên phải thay dây vợt bị hỏng của các VĐV lớn tuổi hơn.

An Se-young gia nhập đội tuyển cầu lông quốc gia từ năm 15 tuổi.

Theo kênh truyền thông MT, bố mẹ của An Se-young trực tiếp gặp mặt các quan chức của Hiệp hội Cầu lông Hàn Quốc hồi tháng 2, yêu cầu cải thiện các vấn đề sinh hoạt của con gái trên đội tuyển, nhưng không có kết quả khả quan.

"Cha mẹ của An Se-young từng gặp BKA (Hiệp hội cầu lông Hàn Quốc) và yêu cầu giải quyết các vấn đề hàng ngày trong đội. Tuy nhiên, HLV đội tuyển trả lời rằng họ chưa thể giải quyết vấn đề này ngay lập tức và sẽ khắc phục theo từng giai đoạn", MT chia sẻ.

"An Se-young đã phàn nàn với BKA rằng cô đã bị tổn hại bởi những nhiệm vụ này trong những thời điểm mà An cần phải nghỉ ngơi sau khi luyện tập", MT nói thêm.

Hôm 5/8, thời điểm cô vừa giành HCV Olympic 2024, An Se-young lên tiếng về sự bất công trên đội tuyển: "Sau khoảnh khắc này, tôi nghĩ sẽ rất khó để tiếp tục chơi cho đội tuyển quốc gia. Tôi tin rằng việc nằm trong thành phần khỏi đội tuyển không phải yếu tố quyết định tới việc tôi có được dự Olympic hay không. Tôi không nghĩ mình nên bị tước bỏ tư cách của một vận động viên. Nhưng hiệp hội đang ngăn chặn mọi thứ".

An Se-young ăn mừng tấm HCV Olympic Paris 2024, sau chiến thắng trước He Bingjiao (Trung Quốc).

Hôm 12/8, An Se-young đã thông báo với hiệp hội rằng cô sẽ không tham dự tất cả các cuộc thi quốc tế dự kiến ​​tham gia trong tháng này.

An Se-young đã xin rút lui khỏi Giải cầu lông BWF World Tour Super 750 Japan Open, diễn ra từ 20/8 đến 25/8, và Super 500 Korea Open, diễn ra từ 27/8 đến 1/9.

An Se-young đưa lý do cho sự vắng mặt vì gặp chấn thương đầu gối từ Olympic. Hiện Hiệp hội cầu lông Hàn Quốc và ban huấn luyện đội tuyển cầu lông quốc gia Hàn Quốc vẫn chưa lên tiếng bác bỏ cáo buộc của gia đình An Se-young.