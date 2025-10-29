Nữ quái người Việt cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 300 tỷ đồng ở Campuchia

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ 59 người Việt hoạt động phạm tội tại Campuchia.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, cùng sự phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Đoàn công tác đặc biệt do Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn đã phá thành công chuyên án tại khu vực đồi Bokor, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia.

Lực lượng chức năng bắt giữ 59 người (44 nam, 15 nữ), đều là người Việt Nam; thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tang vật và dữ liệu phục vụ điều tra.

Ban chuyên án bắt giữ nhóm lừa đảo qua mạng tại Campuchia. (Ảnh: CACC)

Nhóm này được xác định hoạt động có tổ chức, sử dụng mạng xã hội để giả danh nhân viên giao hàng, lực lượng công an, quân đội hoặc kết bạn làm quen, lừa đảo tình cảm nhằm chiếm đoạt tài sản của hơn 8.000 bị hại trong nước. Tổng số tiền mà nhóm này chiếm đoạt ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây là Sùng Thị Mải (tên gọi khác là Vi, SN 1999, trú tại Lào Cai). Trước đó, từ tháng 6/2025, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, bắt giữ bốn “chân rết” trong nước của đường dây, từ đó mở rộng điều tra, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới. Sau khi hoàn tất kiểm tra, phân loại, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao 59 người cho Việt Nam xử lý theo quy định.

Nhóm lừa đảo qua mạng tại Campuchia thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Việc phá thành công chuyên án thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, lực lượng Công an hai nước, trong bối cảnh Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) do Việt Nam đăng cai tổ chức ngày 25-26/10 vừa qua tại Thủ đô Hà Nội vừa kết thúc.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp nhận, di lý nhóm này về nước để phục vụ điều tra mở rộng chuyên án.