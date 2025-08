Sang Campuchia lừa đảo người Việt qua mạng, nhóm thanh niên bị khởi tố

(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 2000, trú tại Ngự Thiên, Hưng Yên) và Nguyễn Văn Hiến (sinh năm 2002, trú tại Long Hưng, Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện và khởi tố nhóm tội phạm tổ chức lừa đảo xuyên biên giới.

Cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Song (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2008), cùng trú tại xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Thị Kiều Trinh (sinh năm 2005, trú tại Diên Hà, Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hồi tháng 2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình (cũ) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Văn Hiến về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2024, Thuận và Hiến đã tổ chức đưa 8 người Việt Nam sang Campuchia lao động trái phép.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, biết thủ đoạn lợi dụng lòng tin của người khác để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Hiến và Thuận lập nhóm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và tuyển chọn một số người từ Việt Nam sang Campuchia để tham gia lừa đảo. Cách thức lừa đảo là gửi cho bị hại lời mời kết bạn qua Facebook, Zalo, Telegram và dụ dỗ, lôi kéo lập tài khoản, nạp tiền, thực hiện nhiệm vụ (gửi đơn hàng ảo) để được hưởng hoa hồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ hành vi lừa đảo của các bị can, kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo người Việt Nam.