Nữ MC VTV nhận 'gạch đá' khi dẫn chương trình họp fan Jisoo BlackPink

(VTC News) -

Khánh Vy là người dẫn dắt chương trình fan meeting của Jisoo (BlackPink) ở Hà Nội hôm 30/3. Song bên cạnh những khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ giữa nữ thần tượng và người hâm mộ, phần dẫn dắt của MC Khánh Vy trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Cụ thể, trong một vài khoảnh khắc trò chuyện, nữ MC chủ động đan xen một vài câu nói bằng tiếng Hàn Quốc.

Khánh Vy là người dẫn dắt chương trình fan meeting của Jisoo tại Hà Nội.

Ngay sau sự kiện, nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng khi Khánh Vy sử dụng quá nhiều tiếng Hàn trong phần dẫn dắt, dù chương trình đã có phiên dịch viên. Điều này khiến việc truyền tải thông tin trở nên gián đoạn, gây khó khăn cho khán giả theo dõi.

Đáng chú ý, nhiều bình luận của người được cho là nằm trong ban tổ chức của chương trình cho biết, dù đã nhiều lần nhắc nhở Khánh Vy việc chỉ sử dụng tiếng việt trong khi dẫn chương trình nhưng nữ MC vẫn phớt lờ và tiếp tục lặp lại hành động đó.

Dù vậy, cùng có một số ý kiến bảo vệ Khánh Vy khi cho rằng việc sử dụng tiếng Hàn giúp Jisoo cảm thấy gần gũi, thoải mái hơn khi trò chuyện. Nữ thần tượng có thể cảm thấy tự nhiên hơn khi giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ thay vì phải liên tục chờ phiên dịch.

Trước những ý kiến trái chiều như trên, Khánh Vy không lên tiếng. Trên trang cá nhân, cô chỉ đăng tải hình ảnh, video ở sự kiện, bày tỏ sự yêu thích thành viên BlackPink.

Nữ MC bày tỏ niềm háo hức khi được gặp thần tượng.

Trước khi xảy ra ồn ào, MC Khánh Vy là gương mặt quen thuộc với khán giả của VTV. Cô sinh năm 1999 tại Nghệ An, nổi tiếng với biệt danh "hotgirl 7 thứ tiếng" với đoạn clip nói 7 ngôn ngữ. Sau đó, Khánh Vy bén duyên với công việc MC khi làm người dẫn cho các chương trình: IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up...

Khánh Vy tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Cô từng đại diện Việt Nam sang Nhật Bản phỏng vấn dàn sao Hollywood phim Vệ binh dải ngân hà; tháp tùng các đầu bếp nước ngoài, trong đó có Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp thế giới tại Liên hoan Ẩm thực quốc tế Hội An 2017 (năm 2017)...

Tháng 9/2021, Khánh Vy trở thành người dẫn của Đường lên đỉnh Olympia trên sóng VTV3. Cô cũng được chọn là người dẫn trong chương trình truyền hình thực tế Có hẹn cùng thanh xuân.

Khánh Vy là gương mặt quen thuộc của đài VTV.

Bước sang tuổi 26, cô gái gốc Nghệ An đã sở hữu sự nghiệp thành công và khối tài sản đáng mơ ước. MC Khánh Vy đã có những dấu ấn nổi bật truyền cảm hứng cho giới trẻ với gần 3 triệu lượt theo dõi trên các tài khoản mạng xã hội. Với những thành tích đạt được, Khánh Vy từng là một trong những cái tên lọt top đề cử cho hạng mục "Gương mặt trẻ triển vọng" của VTV Awards 2023.

Tháng 10/2023, cư dân mạng xôn xao trước những clip ghi lại khoảnh khắc Khánh Vy xuất hiện ở buổi lễ bàn giao xe mới. Được biết, chiếc "xế hộp" này có giá bán khoảng 2,5 tỷ đồng.

Trước đó, trong một video tổng kết 50 điều làm được trong 10 năm, cô từng hé lộ chiếc ô tô đầu tiên mua được vào năm 2018. “Đây cũng là năm mà mình cảm thấy vui hơn một chút xíu. Bởi vì mình đã mua xe ô tô, vào năm 19 tuổi. Sau đấy thì mình cũng mua một mảnh đất tặng bố mẹ mình”, Khánh Vy chia sẻ.

Năm 2022, Khánh Vy tiết lộ việc mua nhà riêng và đón bố mẹ lên Hà Nội ở cùng. Căn chung cư rộng 100 m2, gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh.

Đầu năm 2023, trong một clip chia sẻ lên kênh Youtube, nữ MC đình đám của VTV hé lộ đã mua căn nhà tại TP.HCM. Theo chia sẻ của nữ MC 9x, lần đầu tiên cô đặt chân đến TP. HCM là khi mới học cấp hai cùng bố mẹ. Tuy nhiên thời điểm đó gia đình cô chưa thực sự hứng thú với vùng đất mới này.

Nữ MC sở hữu khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 26.

Nữ MC không ngần ngại chia sẻ các nguồn thu nhập của bản thân. Khánh Vy từng tiết lộ bản thân kiếm tiền qua nhiều kênh khác nhau. Bên cạnh là một MC, cô còn làm kênh YouTube, cộng tác với nhãn hàng, làm KOL quảng cáo, viết sách, đầu tư bất động sản và chứng khoán...

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng quan điểm sống, làm việc và yêu thương bản thân của Khánh Vy đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ hiện đại. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ MC đã bày tỏ rằng cô không thích khi ai đó đặt câu hỏi với phụ nữ rằng "Làm sao có thể cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp?".

"Tại sao không hỏi câu đấy với đàn ông, mà phụ nữ luôn phải nhận những câu hỏi như vậy. Mình tự làm được mà, sự nghiệp mình cũng làm được, sinh con mình cũng làm được. Và em luôn tin là em sẽ có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống. Nên là nếu khi mình có con và mình không làm được việc này, rồi khi quay trở lại, mình cũng sẽ có những cơ hội khác, nó luôn luôn như thế", Khánh Vy nói.