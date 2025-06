Nữ du kích tham gia 107 trận đánh, chiếm đồn địch 'không tốn một viên đạn'

(VTC News) -

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tạ Thị Kiều (1938 - 2012) quê ở xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Sinh ra trong gia đình nông dân, truyền thống yêu nước, bà Kiều sớm giác ngộ cách mạng và trở thành cán bộ nòng cốt của phong trào địa phương.

Bác Hồ hỏi chuyện thân mật các anh hùng Tạ Thị Kiều và Huỳnh Văn Đảnh trong buổi tiếp Đoàn đại biểu anh hùng, chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc năm 1965. (Ảnh: Bảo tàng HCM)

Theo thông tin từ Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, bà Tạ Thị Kiều tổ chức và tham gia 107 cuộc đấu tranh chính trị trực diện với địch, chiến đấu 33 trận, diệt 7 tên địch, làm bị thương 11 tên, bắt sống 13 tên, thu 24 súng các loại.

Tháng 1/1960, bà được phân công xây dựng phong trào, tổ chức cơ sở. Gần 7 tháng ròng bà kiên trì vận động nhân dân, tổ chức nhiều cuộc đấu tranh chính trị với địch, phát triển được 3 tổ nòng cốt trong lực lượng cách mạng, vận động được 13 gia đình binh sĩ, tuyên truyền được 4 binh lính Việt Nam Cộng hoà về với nhân dân.

Để hỗ trợ cho đấu tranh chính trị, bà Tạ Thị Kiều tổ chức tiểu đội du kích thường xuyên hoạt động rải truyền đơn, phá rào ấp chiến lược, gài mìn, phá đường, đốt chòi canh, diệt ác ôn… khiến địch ngày càng hoang mang, nao núng.

Trận đánh bốt An Bình, tuy lực lượng ta ít nhưng do có cơ sở nội ứng, mưu trí lừa và phân tán địch, tạo điều kiện cho đồng đội lấy gọn bốt, cơ sở ta an toàn và vẫn giữ được thế đấu tranh hợp pháp.

Trận đánh bốt Kinh Ngang, bà Tạ Thị Kiều dụ được địch ra bờ kênh, tạo cơ hội cho anh em xông vào lấy đồn không tốn một viên đạn.

Tháng 10/1961, bà chỉ huy đội du kích phục đánh xe địch đi trên đường Mỏ Cày đi Thom, bắn cháy 1 xe. Do lực lượng địch đông, ỷ thế mạnh đánh trả quyết liệt. Thấy tình thế bất lợi, bà bình tĩnh một mình ở lại cơ động chiến đấu chặn địch để anh em đưa thương binh rút an toàn.

Với những công lao và thành tích đã đạt được, năm 1965, bà Tạ Thị Kiều được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tháng 11/1965, bà là một trong những thanh niên tiêu biểu của Lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam được chọn ra miền Bắc gặp Bác Hồ. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, bà tiếp tục công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam.