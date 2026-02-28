Công an xác minh một người tử vong khi thi đấu vật tại lễ hội làng ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 28/2, Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội thông tin về trường hợp tử vong khi tham gia đấu vật truyền thống tại lễ hội thôn Thái Lai, thuộc xã Kim Anh.

UBND xã Kim Anh đã chỉ đạo công an xã lập hồ sơ, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định; đồng thời tăng cường tuyên truyền, quản lý hoạt động lễ hội đầu xuân trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Lễ hội đình, chùa thôn Thái Lai, xã Kim Anh là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên vào mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng hàng năm (lễ hội năm nay vào ngày 25 và 26/2).

Hình ảnh sự việc dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Trước khi tổ chức, thôn Thái Lai đã thực hiện họp bàn Nhân dân, thành lập Ban tổ chức lễ hội, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Phần lễ ngày 25/2 diễn ra trang trọng, tiết kiệm và đảm bảo môi trường văn hóa, nhân dân thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh nơi thờ tự. Phần hội bao gồm các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và nội dung đấu vật truyền thống.

Khoảng 15h ngày 26/2, tại sân vật chùa Thái Lai diễn ra hoạt động đấu vật đầu xuân. Trong quá trình thi đấu, anh Nguyễn Văn T. (SN 1982) không may bị chấn thương vùng cổ. Ngay sau sự cố, Ban tổ chức lễ hội cùng người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Do tiên lượng xấu, gia đình đã đưa anh Nguyễn Văn T. về nhà. Đến khoảng 5h30 ngày 27/2, anh Nguyễn Văn T. tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, chính quyền xã Kim Anh và thôn Thái Lai kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình; chính quyền và bà con nhân dân phối hợp lo hậu sự chu đáo cho anh Nguyễn Văn T.