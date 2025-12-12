Nữ diễn viên đóng vai 'gái đểu' đang gây tranh cãi trên phim giờ vàng VTV

Chính bởi tính cách này, Duyên nhận phải nhiều "gạch đá" của khán giả. Nhiều người thậm chí để lại những bình luận tiêu cực dành cho Hà Bùi trên trang cá nhân. Tuy nhiên cũng có nhiều khán giả cho rằng chính nhân vật Duyên đã tạo thêm sự hấp dẫn cho bộ phim.