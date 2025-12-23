Nữ diễn viên đóng vai chủ tịch, 'người tình' màn ảnh của NSND Trung Anh gây sốt

(VTC News) -

Góp mặt trong bộ phim truyền hình Lằn ranh đang phát sóng giờ vàng VTV, nữ diễn viên Huyền Trang nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều khi đảm nhận vai Mỹ Trinh – nữ Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam sắc sảo, đầy toan tính.

Nhân vật không chỉ gây chú ý bởi vị thế quyền lực trên thương trường mà còn bởi mối quan hệ tình cảm bí mật với Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Đình Sách, do NSND Trung Anh thủ vai. Mối quan hệ này tạo nên một nút thắt kịch tính khiến bộ phim liên tục tạo sóng tranh luận.

Diễn viên Huyền Trang ''gây bão'' với vai nữ chủ tịch Mỹ Trinh - người tình bí mật của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Đình Sách (NSND Trung Anh đóng).

Ngay từ những tập đầu lên sóng, hình ảnh nữ chủ tịch Trinh Tam với ánh mắt lạnh, lời nói chừng mực nhưng ẩn chứa nhiều mưu lược đã tạo ấn tượng mạnh. Những phân đoạn vừa mềm mại vừa căng thẳng giữa Mỹ Trinh và ông Sách được đánh giá cao bởi sự tiết chế cảm xúc, mang đến cảm giác vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm.

Nguyễn Huyền Trang sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô hiện là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ. Trước Lằn ranh, cô từng xuất hiện trong nhiều phim truyền hình như Đường lên Điện Biên, Lựa chọn số phận, Gia phả của đất, Đấu trí, Hành trình công lý, Biệt dược đen… Dù thường đảm nhận vai phụ, Huyền Trang vẫn để lại dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên, nhân vật có cá tính rõ ràng cùng đài từ được đánh giá tốt.

Huyền Trang sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, sắc vóc cân đối.

Ngoài đời, nữ diễn viên sở hữu sắc vóc cân đối, gương mặt sắc sảo và gu thời trang trưởng thành. Cô trung thành với những thiết kế ôm dáng, tối giản chi tiết, tôn vẻ thanh lịch nhưng vẫn gợi cảm. Chính phong cách “già dặn” hơn tuổi thật này giúp Huyền Trang dễ dàng tạo dựng hình ảnh những người phụ nữ quyền lực, bản lĩnh trên màn ảnh.

Ít ai biết, Huyền Trang từng có thời gian nghỉ diễn. Cô kết hôn năm 2015, nhưng hôn nhân đổ vỡ vào năm 2019 sau nhiều mâu thuẫn trong quan điểm sống và nghề nghiệp. Có thời gian dài “ở ẩn” để lo cho gia đình, nhưng nỗi nhớ nghề chưa bao giờ nguôi ngoai. Cô từng chia sẻ rằng có những giai đoạn ngủ cũng mơ thấy mình được đi diễn.

Sau khi cân bằng lại cuộc sống, Huyền Trang quyết định quay trở lại nghệ thuật. Hành trình này không hề bằng phẳng. Năm 2024, cô đối diện cú sốc tài chính khi đầu tư kinh doanh và bị lừa hết tiền, bán cả ô tô để gánh nợ. Số tiền khoảng 300 triệu cô dành dụm để sinh con cũng bị người bạn dụ đi đầu tư rồi mất trắng. Thời điểm vừa sinh con được một tuần, nữ diễn viên rơi vào trạng thái suy sụp, nhiều đêm bật khóc vì cảm giác rơi xuống đáy cuộc sống.

Người đẹp từng trải qua nhiều biến cố trong đời sống.

Điểm tựa lớn nhất của Huyền Trang lúc ấy là gia đình. Chỉ sau 10 ngày sinh con, cô bắt đầu làm việc trở lại, tự livestream bán hàng để trang trải cuộc sống. Sự hồi phục vóc dáng nhanh chóng cùng thần thái rạng rỡ khiến nhiều khán giả bất ngờ. Huyền Trang cũng cho biết, khoảng 1 tháng sau sinh, cô giảm 7kg và trở lại vóc dáng trước bầu.

Trở lại với Lằn ranh, Huyền Trang được khán giả khen ngợi bởi vẻ đẹp sắc lạnh, thần thái thuyết phục và lối diễn tiết chế. Trên trang cá nhân, cô khiêm tốn đón nhận sự yêu mến của người xem, coi đó là động lực để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Sau thời gian nghỉ diễn, Huyền Trang trở lại ấn tượng với vai Mỹ Trinh.

Người đẹp cũng để vào vai Mỹ Trinh, buộc cô phải vượt qua giới hạn của bản thân. Chia sẻ về sự tương tác với NSND Trung Anh, Huyền Trang cho biết trái ngược với hình ảnh lạnh lùng trên phim, NSND Trung Anh ngoài đời lại khá ngại ngùng khi diễn các cảnh tình cảm, đôi lúc còn đỏ mặt trước những lời trêu đùa của ê-kíp.

Tuy nhiên khi bước vào phim trường, cả hai buộc phải gạt bỏ khoảng cách ấy để nhập vai trong những phân đoạn tình cảm đòi hỏi sự tập trung và tiết chế cảm xúc cao. Do tâm lý nhân vật phức tạp, nữ diễn viên luôn chuẩn bị thoại kỹ lưỡng trước mỗi cảnh quay.