'Người tình' kém 16 tuổi, xinh như hoa hậu của Mạnh Trường ở phim giờ vàng VTV

(VTC News) -

Những tập gần đây của phim truyền hìnhLằn ranh xuất hiện gương mặt mới thu hút sự chú ý của khán giả. Đó là Hà Bích Ngọc - nữ diễn viên trẻ thủ vai Thủy, đàn em thân cận của Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam và cũng là “người tình mập mờ” của Triển (Mạnh Trường).

Nữ diễn viên Hà Bích Ngọc là gương mặt đang gây sốt phim giờ vàng "Lằn ranh".

Một đoạn trích trong phim thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận khen ngợi ngoại hình của nữ diễn viên trẻ: “Xinh như hoa hậu”, “Gương mặt điện ảnh”, “Thêm một mỹ nhân mới của VFC”, "Diễn còn mới nhưng ánh mắt và biểu cảm rất có chiều sâu”,...

Đặc biệt, những phân cảnh đối diễn giữa Hà Bích Ngọc và Mạnh Trường nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn và là lần đầu đóng phim truyền hình, nữ diễn viên trẻ không hề lép vế khi đứng cạnh đàn anh dày dạn kinh nghiệm.

Cô vào vai Thuỷ - ''người tình mập mờ'' của Triển (Mạnh Trường đóng).

Hà Bích Ngọc sinh năm 2001, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,65 m cùng số đo 83-61-90 cm, được khen có vóc dáng cân đối, gương mặt thanh tú.

Trước khi bén duyên với diễn xuất, Hà Bích Ngọc có 4 năm làm người mẫu ảnh. Nhờ đó, cô dần hình thành phong thái tự tin trước ống kính. Tuy nhiên, sau quãng thời gian thực tập tại cơ quan báo chí, Bích Ngọc nhận ra bản thân phù hợp với diễn xuất hơn và quyết định rẽ hướng.

Cô đăng ký theo học lớp đào tạo ngắn hạn của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VFC trong 6 tháng - bước đệm quan trọng giúp cô có cơ hội góp mặt trong dự án phim giờ vàng. Cô lần đầu chạm ngõ phim truyền hình với Lằn ranh.

Trước phản ứng tích cực từ công chúng, Bích Ngọc vừa bất ngờ, vừa vui mừng. Xuất thân là mẫu ảnh thời trang, Bích Ngọc ý thức rất rõ lợi thế ngoại hình có thể giúp cô được chú ý sớm. Cô cũng trau dồi khả năng diễn xuất, tránh bị "đóng khung" ở vẻ ngoài. Với vai Thuỷ, cô được đạo diễn NSƯT Mai Hiền trực tiếp hướng dẫn cách phân tích tâm lý, cử chỉ nhân vật.

Nhan sắc xinh như hoa hậu của nữ diễn viên.

Ở tuổi 23, Hà Bích Ngọc cho biết hiện tại cô chưa có bạn trai. Người đẹp không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể, chỉ mong tìm được người biết đồng hành và sẻ chia.

Ngoài đời, Bích Ngọc chuộng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, sang trọng và lịch sự. Với nữ diễn viên trẻ, vẻ đẹp bền vững không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tính cách, tâm hồn, lối sống và những giá trị tích cực mà người phụ nữ có thể lan tỏa đến người khác.