Nữ Đại úy xinh đẹp hộ tống rước đuốc A80 từng hoãn cưới để giành HCV SEA Games

Đại úy Nguyễn Linh Na là một trong 80 vận động viên được tuyển chọn vào đội hình rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến Quảng trường Ba Đình, mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.