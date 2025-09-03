Nữ Đại úy xinh đẹp hộ tống rước đuốc A80 từng hoãn cưới để giành HCV SEA Games

Đại úy Nguyễn Linh Na là một trong 80 vận động viên được tuyển chọn vào đội hình rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến Quảng trường Ba Đình, mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nữ quân nhân sinh năm 1997 là vận động viên điền kinh quốc gia. Cô thi đấu ở nội dung 7 môn phối hợp - đòi hỏi các vận động viên năng lực toàn diện ở nhiều loại gồm chạy cự ly ngắn, cự ly trung bình, chạy vượt rào, nhảy cao, nhảy xa và đẩy tạ.
Nguyễn Linh Na sinh năm 1997, quê ở Hòa Bình (nay thuộc tỉnh Phú Thọ).
Tại SEA Games 31 diễn ra năm 2022, Nguyễn Linh Na lần đầu tiên tham dự SEA Games giành luôn huy chương vàng, phá kỷ lục quốc gia.
Sau đó một năm tại Campuchia, Nguyễn Linh Na bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 32.
Ngay sau khi giành chiến thắng ở SEA Games 32, Nguyễn Linh Na đăng lên mạng xã hội bức ảnh khoe chiếc nhẫn cầu hôn và tấm huy chương vàng. Trước đó, nữ quân nhân sinh năm 1997 và đôi bên gia đình quyết định hoãn cưới để thực hiện nghĩa vụ quốc gia.
Bên cạnh tài năng thể thao, chiều cao ấn tượng và nhan sắc ưa nhìn cũng là chi tiết khiến Nguyễn Linh Na được cộng đồng mạng chú ý.
Nguyễn Linh Na từng được nhận danh hiệu quân nhân tiêu biểu năm 2022. Khi đó, nữ vận động viên vẫn mang quân hàm Trung úy.
Đại úy Nguyễn Linh Na được mệnh danh là "bông hồng thép" của đội tuyển điền kinh Việt Nam.
