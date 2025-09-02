Báo chí quốc tế ấn tượng lễ diễu binh hoành tráng mừng Quốc khánh của Việt Nam

(VTC News) -

Tờ Reuters (Anh) đưa tin, Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày tuyên bố độc lập “với cuộc diễu binh lớn nhất trong nhiều thập kỷ”.

“Hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố Thủ đô Hà Nội, hầu hết đều mặc áo đỏ và cầm cờ Việt Nam, thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ”, tờ báo viết.

Reuters mô tả, cuộc diễu binh đã giới thiệu những trang thiết bị quân sự tiên tiến nhất của Việt Nam, bao gồm trực thăng Mi-171 do Nga sản xuất, máy bay chiến đấu Su-30MK2 và máy bay không người lái sản xuất trong nước. Hàng nghìn binh sĩ và quân nhân Việt Nam, cũng như từ Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác đã tham gia lễ kỷ niệm.

Tờ báo cũng đề cập việc Việt Nam tặng cho mỗi công dân 100.000 đồng nhân ngày lễ lớn, cũng như thông báo ân xá cho gần 14.000 tù nhân.

Tờ Bloomberg (Mỹ) bình luận: “Việt Nam đang tổ chức sự kiện lịch sử của riêng mình để chứng minh rằng lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quốc phòng của họ đang nỗ lực hướng tới tự chủ”.

Tờ báo mô tả cảnh hơn 16.000 quân nhân tập dượt trong nhiều tuần trước thềm Quốc khánh lần thứ 80 của Việt Nam, thu hút đám đông đảo người dân cắm trại qua đêm để chờ đón. Trong khi đó, những người lính thể hiện cử chỉ tay hình trái tim với người dân.

Bloomberg nhận định, ngoài những khí tài quen thuộc, “Việt Nam cũng trưng bày những thiết bị mới hơn nhiều: máy bay không người lái, tên lửa hành trình và xe phòng không do Viettel - đơn vị viễn thông và quốc phòng của quân đội, sản xuất trong nước, cùng các trang bị từ các nhà máy nhà nước khác”.

Những khí tài này “đại diện cho những kết quả ban đầu của nỗ lực của Việt Nam, được khởi động vào năm 2019, nhằm làm mới kho vũ khí và đạt được sự tự chủ”, Bloomberg bình luận.

Ngoài ra, sức mạnh hàng hải ngày càng tăng của Việt Nam cũng được cho là đã được thể hiện trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Một điểm sáng khác với các khí tài sản xuất trong nước của Việt Nam được cho là máy bay không người lái.

Tờ AP (Mỹ) cũng có bài viết mô tả không khí lễ diễu binh rực rỡ cờ hoa tại Việt Nam. “Việt Nam đã kỷ niệm Ngày Quốc khánh vào thứ Ba bằng cuộc diễu binh lớn nhất trong nhiều thập kỷ, với hàng nghìn người đổ ra đường phố Thủ đô Hà Nội, nhiều người cắm trại qua đêm để chứng kiến ​​màn trình diễn hoành tráng kỷ niệm 80 năm độc lập”.

Tờ báo ngày viết: “Trong các video về cuộc diễu hành lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người trong độ tuổi đôi mươi tụ tập, mặc áo đỏ sao vàng, hò reo phấn khích khi binh lính diễu hành qua, vừa nhâm nhi trà sữa trân châu đá. Người dân vẫy cờ Tổ quốc hoặc vẽ quốc kỳ lên mặt. Màn hình lớn tại các ngã tư phát sóng trực tiếp cuộc diễu hành, trong khi ban công khắp thành phố được phủ kín cờ”.

Theo AP, sự chuyển mình của Việt Nam nằm trong số những chuyển biến nổi bật nhất châu Á, dù Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít thách thức, như cân bằng phát triển nhanh chóng với cải cách và dân số già hóa.

“Kể từ khi mở cửa kinh tế vào cuối những năm 1980, nước này đã trở thành một trung tâm sản xuất hàng điện tử, dệt may và giày dép, cung cấp cho các thương hiệu toàn cầu như Samsung và Nike. Nghèo đói đã giảm và tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng”, tờ AP nêu.