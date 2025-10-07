Nữ công nhân nguy kịch do nhiễm xoắn khuẩn hiếm trong nước ngập

(VTC News) -

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ nguy kịch nghi do nhiễm xoắn khuẩn Leptospira – tác nhân gây bệnh truyền nhiễm hiếm gặp nhưng có thể đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

Bệnh nhân nữ 46 tuổi, trú tại Hải Phòng, hiện làm công nhân cho một xưởng sản xuất da giày tư nhân. Trước đó chị thường xuyên ho, khó thở khi thời tiết thay đổi, có tiền sử tăng huyết áp trong 4 năm nhưng không mắc bệnh gan mật và không dùng thuốc nam.

Bốn ngày trước khi nhập viện, chị bắt đầu mệt mỏi, vàng da, vàng mắt, tiêu chảy nhiều lần. Tại bệnh viện địa phương, chị được chẩn đoán sỏi túi mật và điều trị trong một ngày rồi tự xin xuất viện.

Chỉ một ngày sau, tình trạng sức khỏe chị diễn tiến xấu, sốt cao 40°C, cơ thể suy kiệt nên được chuyển gấp tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại đây, bệnh nhân nhập khoa Viêm gan với chẩn đoán viêm gan cấp và nhiễm khuẩn huyết, huyết áp tụt xuống còn 80/50 mmHg. Chị nhanh chóng được chuyển sang Trung tâm Hồi sức tích cực trong tình trạng sốc và suy đa tạng cấp.

Người phụ nữ điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS.BS Trần Văn Quý, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết khi tiếp nhận, bệnh nhân còn tỉnh táo, tự thở nhưng phổi đã có ran ẩm hai đáy, sốt cao 39°C, huyết áp thấp (90/60 mmHg), chưa phù, chưa cần dùng thuốc vận mạch. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nặng, phải đặt nội khí quản, lọc máu liên tục và dùng kháng sinh mạnh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng tới 1.068 U/L, bilirubin 605 µmol/L, chỉ số nhiễm trùng trên 100. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm trùng đường mật kết hợp nhiễm xoắn khuẩn Leptospira – còn gọi là xoắn khuẩn vàng da – với tiên lượng rất nặng.

Theo bác sĩ Quý, Leptospira là loại vi khuẩn hình xoắn ốc, lây từ động vật sang người, thường qua tiếp xúc với nước bẩn, ao tù, nước ngập chứa nước tiểu chuột hoặc động vật hoang dã. Bệnh có thể gây sốt, đau cơ, vàng da, nếu không được điều trị sớm có thể dẫn đến suy gan, suy thận, suy đa tạng và tử vong.

“Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận nhiều ca bệnh nặng do xoắn khuẩn này, đặc biệt sau những đợt mưa bão khiến môi trường ngập úng, ô nhiễm”, bác sĩ cảnh báo.

Để phòng bệnh, người dân được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước ngập, ao tù. Nếu bắt buộc phải làm việc trong môi trường ngập úng, cần mặc đồ bảo hộ, đi ủng, mang găng tay. Những vết thương hở cần được che chắn kỹ lưỡng. Nguồn nước sinh hoạt phải đảm bảo sạch, cần đun sôi hoặc khử khuẩn trước khi sử dụng.

Sau khi tiếp xúc với môi trường ngập lụt, cần rửa tay bằng xà phòng, tắm sạch sẽ, đồng thời giữ vệ sinh nhà cửa, kiểm soát chuột – nguồn mang mầm bệnh chủ yếu.

Khi có triệu chứng như sốt cao, vàng da, mệt mỏi, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Việc điều trị bệnh Leptospira trung bình kéo dài 10-14 ngày, tuy nhiên diễn biến bệnh rất nhanh và khó lường, đặc biệt ở những người có bệnh nền.