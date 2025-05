Nữ chủ quán cà phê ở Tiền Giang tử vong trong tình trạng lõa thể

(VTC News) -

Ngày 4/5, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của một nữ chủ quán cà phê tại TP Mỹ Tho.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h15 ngày 3/5, chị H.T.H.M. (45 tuổi, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) đến quán cà phê Dáng Xưa nằm trên đường Phạm Hùng, ấp 3, xã Trung An để tìm chị N.T.D. (47 tuổi, quê xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) - chủ quán cà phê.

Hiện trường vụ án mạng.

Khi đến nơi, chị M. phát hiện cửa quán chỉ khép hờ nên bước vào kiểm tra. Tại đây, chị tá hỏa phát hiện chị D. nằm bất động trên tấm nệm dưới sàn nhà. Nạn nhân trong tình trạng không mặc quần áo, cơ thể được che bằng một tấm khăn và mền.

Chị M. nhanh chóng trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ghi nhận ban đầu, trên mặt nạn nhân có vết thương, bầm tím một bên mặt.

Trước đó, người dân sống gần khu vực quán cà phê không thấy chị D. mở cửa kinh doanh như thường lệ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.