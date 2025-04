Nữ chính phim 'Địa đạo': Vẻ ngoài cá tính, từng là 'nàng thơ' của Sơn Tùng M-TP

(VTC News) -

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đang là tác phẩm nhận được nhiều chú ý. Bộ phim lấy đề tài thời chiến, hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực của màn ảnh Việt, gồm Thái Hòa, Quang Tuấn, NSƯT Cao Minh... Trong đó, vai nữ du kích Ba Hương do Hồ Thu Anh đảm nhận cũng được quan tâm hơn cả. Với vai nữ chính này, Hồ Thu Anh đang có bước tiến mới ấn tượng ở địa hạt điện ảnh.

Xuất thân từ người mẫu

Hồ Thu Anh là cái tên không quá xa lạ trong giới người mẫu khi được biết đến với vai trò là một fashionista có ảnh hưởng trong làng thời trang Việt Nam. Cô sinh năm 1994 tại Hà Nội. Cô sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với gương mặt góc cạnh, đôi mắt mí lót, làn da bánh mật khỏe khoắn.

Với vẻ đẹp cá tính, Hồ Thu Anh trở thành cái tên quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang.

Năm 2017, Hồ Thu Anh đóng vai người tình trong mộng của Sơn Tùng M-TP trong MV Lạc trôi. Tạo hình cổ trang, với nét đẹp ma mị của cô trong MV từng để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Sau MV này, Hồ Thu Anh được chú ý nhiều hơn với danh xưng "nàng thơ của Sơn Tùng M-TP".

Hồ Thu Anh trong MV "Lạc trôi" của Sơn Tùng M-TP.

Sau đó, cô tiếp tục là gương mặt quen thuộc khi đóng chính trong MV của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Nước mắt em lau bằng tình yêu mới (Tóc Tiên - DaLab), Em đã thương người ta hơn anh (Noo Phước Thịnh), Lách thật phong cách (Ngô Kiến Huy), How deep is your love (Quang Vinh), Sau tất cả (Erik)...

Năm 2018, Hồ Thu Anh tham gia The Face 2018 và trở thành học trò của siêu mẫu Thanh Hằng. Dù phải ra về sớm nhưng người mẫu sinh năm 1994 vẫn để lại ấn tượng với người hâm mộ.

Cô là học trò của Thanh Hằng tại The Face 2018.

Xuất thân là một người mẫu, song diễn xuất mới là điều mà Hồ Thu Anh thực sự muốn theo đuổi. Một số bộ phim mà cô từng tham gia phải kể đến Sài Gòn trong cơn mưa, Fanti... Vẻ đẹp lạnh lùng quen thuộc của Hồ Thu Anh là một "vũ khí" của cô khi tham gia phim điện ảnh.

Năm 2024, Hồ Thu Anh được đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Đi về phía lửa. Cô đóng vai Thanh Hà - một cô gái cá tính nhưng dũng cảm và tâm huyết với nghề cứu hoả.

Tạo hình của Hồ Thu Anh khi vào vai một nữ chiến sĩ cứu hỏa.

Ở mảng diễn xuất, Hồ Thu Anh tiết lộ không được đào tạo diễn xuất bài bản. Nữ diễn viên thừa nhận còn nhiều hạn chế về đài từ, thiếu kinh nghiệm diễn xuất.

Vượt qua hình ảnh người mẫu, Hồ Thu Anh muốn thử sức và mong được khán giả công nhận là diễn viên. Bản thân cô cũng luôn quyết tâm chứng minh cho khán giả thấy một người mẫu hoàn toàn có thể đi đóng phim. Sau khi tham gia những dự án cũng như học các khóa đào tạo về diễn xuất, Thu Anh dần hoàn thiện bản thân và trau dồi thêm nhiều kiến thức về nghiệp diễn.

"Vì không có nhiều kinh nghiệm nên tôi làm mọi thứ không bị dập khuôn", cô chia sẻ.

Giảm gần 10 kg để đóng "Địa đạo"

Hồ Thu Anh tiếp tục có màn "lột xác" khi hóa thân thành nhân vật nữ du kích Ba Hương trong phim Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Diễn viên Hồ Thu Anh cho biết cô tìm hiểu thông tin casting phim trên mạng và chủ động nộp đơn. Quá trình thử vai diễn ra vất vả, kéo dài tới 4 tháng.

"Tôi thử vai khoảng gần 20 lần mới được nhận. Đây là phim tôi phải thử vai lâu nhất. Nhận xét đầu tiên của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên dành cho tôi là: Sao em trông giống bà nội trợ quá", cô kể. Cô tiết lộ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là người kỹ tính.

Hồ Thu Anh đảm nhận vai nữ chính Ba Hương - chiến sĩ du kích quả cảm.

Để vào vai nữ du kích, Hồ Thu Anh trải qua quá trình luyện tập gian khổ cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô được tham gia các khóa huấn luyện quân sự để học cách sử dụng vũ khí và di chuyển như một chiến sĩ thực thụ.

Ngoài ra, Hồ Thu Anh tiết lộ đã phải tới hơn 9 kg. Cô nói từng học muay Thái vài năm nên đã áp dụng cách giảm cân của vận động viên muay Thái. Trước khi bấm máy, Hồ Thu Anh nhờ huấn luyện viên thể lực đưa ra giáo trình ép cân nghiêm ngặt. Bố mẹ của Hồ Thu Anh cũng bất ngờ khi thấy tạo hình của cô trên phim.

Vai diễn của cô để lại nhiều ấn tượng.

Thách thức lớn nhất đối với Hồ Thu Anh không phải là thể lực hay việc tìm hiểu nhân vật mà là vượt qua áp lực từ chính bản thân, phải thể hiện được tinh thần của thời chiến khi làm việc với những người có kinh nghiệm lâu năm.

Sau buổi công chiếu sớm, Hồ Thu Anh nhận những phản hồi tích cực về diễn xuất của cô trong phim. Vai diễn này được đánh giá là bước tiến mới ở địa hạt điện ảnh của nữ người mẫu sau nhiều năm vật lộn trong nghề.