Giới chuyên môn nói về 'Địa đạo': Phim Việt có tầm vóc của một tác phẩm quốc tế

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là tác phẩm mới nhất được thai ngén hơn 1 thập kỷ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Đây cũng là phim nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Với Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối, lần đầu tiên, cuộc chiến và đời sống thường nhật của những du kích dưới lòng địa đạo Củ Chi được tái hiện một cách chân thực, sinh động.

Poster phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối".

Sau những suất chiếu đầu tiên, khán giả và giới chuyên môn đều bày tỏ sự xúc động khi xem một bộ phim chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Việt Nam chân thực và hấp dẫn đến vậy.

Phim lịch sử đáng tự hào của điện ảnh Việt

Phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối lấy bối cảnh năm 1967, chiến tranh Việt Nam ngày càng khốc liệt. Đội du kích 21 người do Bảy Theo (Thái Hoà đóng) chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông trở thành mục tiêu tìm và diệt số 1 của quân đội Mỹ. Đội du kích nhận nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ một nhóm thông tin tình báo chiến lược mới đến ẩn náu tại căn cứ. Các cuộc liên lạc vô tuyến điện từ với nhóm tình báo bị quân đội Mỹ phát hiện và định vị, lấy đi lợi thế duy nhất của đội du kích là sự vô hình trong hệ thống địa đạo rộng khắp, phức tạp và bí ẩn.

Ngoài ra, bộ phim cũng kể câu chuyện đan xen giữa tình đồng đội, tình yêu và khát khao sống của những người lính, nhưng trên hết vẫn là tinh thần hi sinh vì Tổ Quốc. Như mối tình giữa cô du kích Ba Hương (Hồ Thu Anh đóng) và Tư Đạp (Quang Tuấn) được tái hiện chân thật giữa thời chiến.

Hình ảnh trong phim được tái hiện chân thật.

Ban đầu nhịp phim khá từ tốn với hình ảnh cuôc sống của những người ở lại địa đạo làm nhiệm vụ, từ sự khiêm tốn trong sinh hoạt đến các nhu yếu phẩm, cho đến sự vắng bóng của tình yêu đôi lứa. Bộ phim đã tái hiện chân thực sự mất mát về con người, cảnh những người lính du kích đau đớn nhìn đồng đội bị địch dội bom, nã đạn và hy sinh trong anh dũng. Bộ phim ngập tràn chất liệu lịch sử, như một thước phim quay chậm, giúp thế hệ hôm nay hình dung rõ nét về cuộc sống và chiến đấu của cha ông trong những năm tháng khốc liệt thuở trước.

Sự đầu tư về bối cảnh cũng giúp phim chân thật hơn bao giờ hết. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói đây là lần đầu tiên một bộ phim do tư nhân sản xuất huy động được nhiều vũ khí hạng nặng từng được Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, như: xe tăng M-48, xe bọc thép M113, trực thăng UH-1… Nhờ đó, những cảnh cháy nổ, cận chiến, đổ bộ càn quét của quân viễn chinh Mỹ trở nên chân thực như phim tài liệu, mang đến trải nghiệm sống động và ám ảnh.

Ngoài ra, phim cũng gây ấn tượng mạnh về diễn xuất, đa phần thiên về lối diễn tĩnh. Các diễn viên không chỉ khổ luyện để có tạo hình phù hợp, còn dấn thân hết mình trong điều kiện làm phim khắc nghiệt. Việc dàn diễn viên lăn lê bò trườn từ dưới nước lên bờ, chui vào địa đạo chật hẹp cũng giúp tái hiện lại những ngày tháng gian khổ của ông cha ta, đồng thời thể hiện tinh thần hết mình vì nghệ thuật.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã thai ngén "Địa đạo" hơn 1 thập kỷ.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng chia sẻ Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối không chỉ là phim mà còn là tinh thần của những người muốn làm phim lịch sử, là tinh thần của những người đã hy sinh cho mảnh đất này. Năng lượng tích cực của những con người Củ Chi, những người du kích Củ Chi rất là mãnh liệt.

Tác phẩm hướng đến kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, là phim chiến tranh lịch sử được làm từ ngân sách xã hội hóa, với mong muốn là một trong các tác phẩm gợi mở về tiềm năng phim lịch sử nước nhà ra rạp.

Khi tham gia bộ phim, dàn diễn viên được trải nghiệm chiến tranh thông qua việc tập luyện quân sự gian khổ, bối cảnh khói lửa, bom đạn của phim trường. Nhiều người trong số họ chưa từng trải qua chiến tranh, nên đây có lẽ bộ phim nhiều cảm xúc và kỷ niệm nhất.

Diễn viên Thái Hòa nói: "Bộ phim chiến tranh về Việt Nam qua góc nhìn của người Việt Nam và được làm theo công nghệ làm phim hiện đại, đó là một điều mới mẻ đối với mình và đối với anh em trong nghề. Tôi cũng rất thích góc nhìn về chiến tranh nhân văn của anh Bùi Thạc Chuyên trong bộ phim, hy vọng là khán giả cũng sẽ đồng cảm điều đó".

Giới chuyên môn nói về "Địa đạo"

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VTC News, đạo diễn Hữu Tuấn khẳng định Địa đạo là một bộ phim gần như đã chạm tới sự hoàn hảo của một tác phẩm điện ảnh chiến tranh. Anh tự tin nói phim hoàn toàn có thể trở thành ứng cử viên cho Oscar ở hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" vào năm 2026.

Nói về cảm xúc khi xem phim, đạo diễn Hữu Tuấn dùng từ "tuyệt vời" để bày tỏ. Với anh, bộ phim ra mắt trong thời điểm sắp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước là hoàn toàn phù hợp. Điều này càng khơi gợi lòng yêu nước và tự hào của khán giả khi đi thưởng thức một tác phẩm điện ảnh.

"Phim chỉ có những chân dung con người của cuộc chiến, và do đó cách họ sống và chiến đấu trong địa đạo chính là nhân vật chính, có tính cách, có linh hồn. Chiến tranh là tàn nhẫn, căng thẳng tột cùng, dù chỉ là giết chóc trong không gian đường ngầm nhỏ hẹp. Nhưng cuộc sống của địa đạo vẫn là yêu thương, tha thứ, che chở. Họ chiến đấu mà như chuyện mưu sinh hằng ngày của chúng ta trong thời bình, đó là lý do vì sao những người du kích địa đạo đã chiến thắng không chỉ một lần. Trải qua hàng thập kỷ, họ là người chiến thắng cuối cùng trước những kẻ địch "tàu to, súng lớn, thiện chiến lắm", anh nói.

Giới chuyên môn đánh giá cao về bộ phim.

Đạo diễn Hữu Tuấn cho rằng đề tài phim lịch sử luôn bị cho là kén khán giả, điều này hoàn toàn sai. Anh khẳng định đây là thể loại mà nhiều đạo diễn khao khát và mong muốn được làm, tuy nhiên chi phí sản xuất rất cao.

"Với Địa đạo, dù chỉ quay trong phim trường nhưng mức độ đầu tư của phim đã lên tới 55 tỷ đồng. Để có nhiều phim lịch sử hơn nữa, tôi nghĩ cần có sự tâm huyết, lý trí của nhà đầu tư. Đầu tiên vẫn phải từ các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Bộ Quốc phòng sẵn sàng phối hợp với những thể loại phim này. Ngoài ra, cũng cần những chính sách để giảm thiểu rủi ro cho các nhà sản xuất tư nhân nếu muốn khuyến khích họ thực hiện phim lịch sử", anh bày tỏ.

Nam đạo diễn phim Dành cho tháng Sáu cũng nhận định rằng phim Địa đạo xứng đáng có mức doanh thu cao lên tới vài trăm tỷ đồng.

Trên trang cá nhân, nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm cũng dành vô số lời khen có cánh dành cho Địa đạo, nhất là việc phim có tầm vóc của một tác phẩm "tầm quốc tế". Sự lăn xả của dàn diễn viên, chất thô mộc của chiến tranh được phản ánh rõ nét trên phim là điều khiến cho Lê Hồng Lâm ấn tượng mạnh. Anh cũng khẳng định Địa đạo là bộ phim xuất sắc nhất của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

"Dàn diễn viên trong phim thực sự lăn xả và mặc dù không có một vai diễn nào nổi trội nhưng cũng không có một nhân vật nào mờ nhạt. Ca sĩ Cao Minh xuất hiện không nhiều nhưng có nhiều phân cảnh ấn tượng. Thái Hòa, Quang Tuấn và Hồ Thu Anh cũng có những giây phút tỏa sáng trên màn ảnh vì sự dấn thân của họ cho vai diễn", Lê Hồng Lâm viết.

Trailer phim "Địa đạo: Măt trời trong bóng tối".

Đạo diễn Lý Minh Thắng thì nhận xét: "Những người lính du kích của địa đạo đều là những người dân bình thường - trong nghịch cảnh đã trở nên phi thường. Kể cả trong một cảnh đối đầu trực tiếp đầy nguy hiểm, tôi vẫn thấy một cô gái nhỏ bé nhưng mạnh hơn gấp trăm lần một người lính Tây to cao thiện chiến. Mạch phim rất hồi hộp, kịch tính, có nhiều trường đoạn cảm xúc, tự hào".

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nói lâu lắm mới được xem một phim Việt "đã" như vậy. "Hoành tráng. Cảm động. Và khiến mình tự hào về lịch sử đất nước. Khoái chú Sáu và khoảnh khắc đẹp của chú, có lẽ là cảnh cảm động nhất của phim đối với mình", anh viết.

Với đạo diễn Charlie Nguyễn, anh khẳng định "lâu lắm rồi mới có một trải nghiệm điện ảnh sướng như vậy. Xứng đáng phát hành khắp thế giới không chỉ trong nước".

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối bắt đầu công chiếu trên toàn quốc từ ngày 4/4.