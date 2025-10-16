NTK Việt gây sốt khi đưa bánh dân gian lên sàn diễn thời trang

(VTC News) -

NTK Nguyễn Minh Công vừa cho ra mắt triển lãm Miệt Cù Lao đánh dấu hành trình thập kỷ sáng tạo duy mỹ và khẳng định tiếng nói riêng trong làng mốt Việt. Không chỉ là cột mốc nghề nghiệp, triển lãm còn là dự án được NTK trẻ ấp ủ suốt nhiều năm như lời tri ân gửi đến tuổi thơ và quê hương miền Tây.

NTK Nguyễn Minh Công

Miệt Cù Lao là show diễn độc bản - nơi những món bánh dân gian Nam Bộ được tái sinh bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại. Bộ sưu tập gồm 20 thiết kế được phát triển từ BST từng lập Kỷ lục Việt Nam năm 2021. Lần này, Nguyễn Minh Công tái hiện trong những thiết kế thật đầy sống động và tinh xảo và sải bước trên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp.

Khi bắt tay thực hiện Miệt Cù Lao, Nguyễn Minh Công không chỉ muốn tạo ra bộ sưu tập, mà là một tuyên ngôn nghệ thuật nơi thời trang kể lại những ký ức mà lời nói khó có thể chạm tới. Nhà thiết kế chia sẻ ý tưởng tái hiện văn hoá dân gian miền Tây bằng ngôn ngữ thời trang đã được anh ấp ủ suốt nhiều năm. Chỉ khi đủ chín về kỹ thuật và tư duy sáng tạo, anh mới dám biến thành hiện thực.

"Tôi không muốn chỉ may một chiếc váy, mà muốn đưa vào đó cả ký ức, cả hồn quê", anh cho biết.

Với Nguyễn Minh Công, triển lãm không phải là màn phô diễn thời trang, mà là cuộc đối thoại giữa người sáng tạo và người thưởng lãm.

“Tôi muốn khi bước vào không gian ấy, ai cũng thấy hình ảnh của mình trong đó, ở những món bánh thân thuộc, nơi ánh đèn, mùi trà, tiếng nhạc hay chỉ là khoảng trời trước hiên nhà. Vì ở đó, có quê hương của tôi, và có tuổi thơ của rất nhiều người Việt", Nguyễn Minh Công nói thêm.

Những món ăn dân gian được Nguyễn Minh Công đưa lên sàn diễn.

Bên cạnh sàn diễn, Miệt Cù Lao còn mang đến một triển lãm văn hoá đa giác quan, nơi người xem có thể đắm mình trong hành trình ký ức thông qua hai khu vực chính đó là “Vùng ký ức” - nơi trưng bày 13 bộ trang phục còn lại trong không gian gợi nhớ ngôi nhà xưa, vườn chuối, chiếc cầu treo đậm dấu ấn tuổi thơ miền Tây và “Bếp xưa” - góc nhỏ ấm cúng tái hiện căn bếp dân dã.

Đặc biệt, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho biết đề cử Nguyễn Minh Công vào danh sách Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục Thế giới, như ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ của nhà thiết kế trẻ Việt Nam trên con đường đưa văn hoá Việt vươn tầm quốc tế.

Triển lãm Miệt Cù Lao sẽ mở cửa miễn phí từ ngày 15/10 đến 15/11 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, TP.HCM.

NTK Nguyễn Minh Công sinh năm 1994, bắt đầu sự nghiệp khi là thủ khoa đầu vào và đầu ra của ngành Thiết kế Thời trang tại trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Trong sự nghiệp, anh nổi tiếng khi mang đến các giá trị văn hóa vào các thiết kế thời trang của mình. Bên cạnh đó, anh còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai trò huấn luyện viên cho phần thi thiết kế trang phục dân tộc tại nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn như Miss Universe Việt Nam, Miss Grand Việt Nam, Miss Cosmo Việt Nam và Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. Bên cạnh đó, nam nhà thiết kế còn mang bộ sưu tập của mình đến China Fashion Week Spring/Summer 2025 - một trong những sự kiện thời trang lớn nhất châu Á, quy tụ hàng loạt tên tuổi gạo cội.