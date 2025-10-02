Cảnh đám cưới trên sàn diễn của Bình và Hồng phim 'Mưa đỏ' gây sốt

(VTC News) -

Phân cảnh đám cưới của hai nhân vật Bình và Hồng của Mưa đỏ gây sốt mạng xã hội. Nhiều khán giả bất ngờ trước trước hình ảnh cả hai sánh đôi trong lễ phục cưới, bởi trong phim, chuyện tình này chỉ đơn phương từ Bình.

Bình và Hồng nên duyên khiến khán giả bất ngờ.

Được biết phân cảnh đám cưới này là tiết mục trong show Lụa là trà hoa của nhà thiết kế Linh San với sự xuất hiện của Lâm Thanh Nhã (vai Bình) và Lê Hạ Anh (vai Hồng - cô lái đò) trong thiết kế áo dài cưới lãng mạn.

Hạ Anh xuất hiện với áo dài cưới trắng tinh khôi, khoác khăn voan mỏng và ôm bó hoa sen, toát lên vẻ đẹp thanh thuần. Trong khi đó, Lâm Thanh Nhã gây ấn tượng với vest trắng cách điệu phối cùng áo dài, vừa hiện đại vừa truyền thống.

Khoảnh khắc cả hai nở nụ cười rạng rỡ, trao nhau ánh mắt hạnh phúc khiến khán phòng bùng nổ cảm xúc, như một “cái kết" đầy bất ngờ cho hai nhân vật Bình và Hồng.

Tiết mục còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gạo cội trong tiểu phẩm kịch ngắn: NSND Trịnh Kim Chi, NSND Ngọc Giàu, NSND Lê Khanh, NSƯT Bảo Quốc.

Trong Mưa đỏ, Hồng vốn dành tình cảm cho Cường (Đỗ Nhật Hoàng), còn Bình chỉ âm thầm dõi theo và chôn giấu tình yêu. Chính vì vậy, việc cặp đôi bất ngờ “thành đôi” trên sàn diễn khiến nhiều khán giả thích thú và xem đây là sự bù đắp cho nhân vật.

Đặc biệt, tiết mục còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gạo cội trong tiểu phẩm kịch ngắn: NSND Trịnh Kim Chi, NSND Ngọc Giàu, NSND Lê Khanh, NSƯT Bảo Quốc… tái hiện không khí một lễ cưới Việt Nam. Sân khấu ngập tràn sắc đỏ, điểm xuyết họa tiết rồng phượng, hoa sen, quạt giấy, dưới ánh sáng vàng son gợi ký ức đoàn viên. Các thiết kế áo dài trong màn này đậm tính nghi lễ: cổ áo cao truyền thống, tà áo dài phủ gấm thêu thủ công, đính kết tinh xảo.

Không chỉ gây sốt với “đám cưới trong mơ” của hai nhân vật đình đám Mưa đỏ, Lụa là trà hoa còn quy tụ dàn sao nổi tiếng như Như Quỳnh, Lý Nhã Kỳ, Nhật Kim Anh, Vân Trang, Đăng Khôi – Thủy Anh, Lý Bình – Phương Trinh Jolie cùng nhiều hoa hậu, á hậu đình đám.

Lụa là trà hoa kết hợp tinh hoa truyền thống Việt với chuẩn mực haute couture quốc tế. Từ chất liệu gấm, lụa, ren thêu tay đến cách dàn dựng sân khấu giàu tính biểu tượng, Linh San đã tạo nên một không gian vừa sang trọng, vừa gần gũi, khiến thời trang trở thành cầu nối ký ức, văn hóa và cảm xúc. Đây cũng là lý do show được đánh giá là một trong những show thời trang hoành tráng và giàu bản sắc nhất năm 2025.