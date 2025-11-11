NSND Huỳnh Tú: 'Tôi đau đáu suốt gần 60 năm qua vì con trai Soobin'

(VTC News) -

Sau Trống cơm, Soobin giới thiệu sản phẩm âm nhạc Mục hạ vô nhân. Đây được xem là bước đi đột phá của nam ca sĩ khi đưa chất liệu xẩm hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên bản phối vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa bắt nhịp hơi thở đương đại.

Chia sẻ tại buổi ra mắt MV, NSND Huỳnh Tú cho biết, suốt gần 60 năm qua, dù con trai thành công ở mọi lĩnh vực song trong lòng ông luôn đau đáu không yên. Ông mong con trai sẽ làm gì đó liên quan đến nghề nghiệp của mình đó là theo đuổi âm nhạc truyền thống. Vì vậy, MV Mục hạ vô nhân với NSND Huỳnh Tú chính là "sự trả ơn của Soobin dành cho bố".

Tuy nhiên, khi được hỏi về màn hát xẩm của Soobin, NSND Huỳnh Tú dí dỏm nhận xét "chưa đạt lắm".

Soobin và bố - NSND Huỳnh Tú.

Soobin cho biết, anh từng ước mơ có một ca khúc sử dụng đàn bầu và anh đã làm được. Vì thế, anh sẽ tiếp tục phát huy âm nhạc truyền thống trong các sản phẩm của mình.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ nhấn mạnh thế hệ nghệ sĩ hiện tại có trách nhiệm gìn giữ và đưa âm nhạc truyền thống vào sản phẩm của mình để tiếp cận được nhiều người hơn. Anh mong muốn các thế hệ nghệ sĩ trẻ sẽ có những tác phẩm liên quan đến văn hóa và truyền thống đẹp nhất của Việt Nam.

Thời gian tới, Soobin sẽ phát triển dự án Xẩm đến trường nhằm đưa âm nhạc truyền thống, cụ thể là xẩm đến gần hơn với thế hệ trẻ. Những hoạt động được triển khai như giảng dạy, giao lưu và trải nghiệm xẩm tại các điểm trường ở 3 miền Bắc - Trung - Nam. Anh làm đại sứ cho dự án với mục đích lan tỏa âm nhạc dân gian, góp phần bảo tồn và làm mới giá trị văn hóa Việt.

MV "Mục hạ vô nhân" - Soobin, Binz và NSND Huỳnh Tú.

Nhìn lại hành trình 15 năm theo đuổi nghệ thuật với nhiều thăng trầm, Soobin không giấu được sự xúc động. Nam ca sĩ không dám nhận mình “all rounder” (nghệ sĩ toàn năng). Tuy nhiên đây là cái tên khán giả tặng nên anh rất trân quý.

"Từ toàn năng rất rộng nên tôi cần làm nhiều thứ hơn để chứng minh mình xứng đáng. Tôi không biết 5 năm tới mình sẽ thế nào nhưng ít nhất khán giả sẽ thấy tôi có sự thay đổi nhất định qua mỗi chặng đường”, Soobin nói.

Sau 2 concert thành công tại Hà Nội, Soobin sẽ tiếp tục tổ chức đêm diễn cuối cùng Soobin live concert: All-rounder The Final để khép lại hành trình.

Soobin muốn phát triển âm nhạc truyền thống.

Lý giải về việc chỉ thực hiện một đêm diễn, giọng ca sinh năm 1992 cho biết "đã lắng nghe sức khỏe nên không dám mạo hiểm". Với một đêm duy nhất, anh sẽ dồn hết sức lực để đem đến những tiết mục chỉn chu, kỹ lưỡng nhất.

Chương trình sẽ có sự thay đổi về tiết mục để tạo nên những bất ngờ dành tặng khán giả. Ngoài sự kết hợp giữa Soobin và dàn khách mời Binz, Rhymastic, nhóm Tân Binh Thăng Cấp, concert còn nhiều “ẩn số” chưa được bật mí.

Soobin live concert: All-rounder The Final sẽ được mở rộng quy mô từ sân khấu trong nhà sang không gian ngoài trời hoành tráng. Đêm diễn sẽ diễn ra vào ngày 29/11 tại TP.HCM.