(VTC News) -

Càng về cuối năm, thị trường lao động càng trở nên nhộn nhịp khi hàng loạt tập đoàn lớn như Vingroup, NovaGroup, Thaco, Masan... đồng loạt tung ra chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn. Các ngành bất động sản, công nghiệp, dịch vụ, tiêu dùng... trở thành tâm điểm với nhu cầu tuyển dụng hàng chục nghìn nhân sự, đặc biệt là nhân lực có kinh nghiệm và năng lực quản lý.

Theo các chuyên gia nhân sự, đây là thời điểm “vàng” cho người lao động muốn tìm kiếm cơ hội mới tại các doanh nghiệp hàng đầu.

NovaGroup đặt mục tiêu tuyển 40.000 nhân sự đến năm 2030.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện NovaGroup cho biết, sau thành công của Hội thảo Nhân tài NovaGroup lần 1, doanh nghiệp sẽ tổ chức Hội thảo Nhân tài NovaGroup lần 2 vào ngày 15/11/2025, với chủ đề “Đất dụng võ cho nhân tài”.

Với dự kiến quy tụ 1.000 người tham dự, sự kiện sẽ tập trung vào nhóm nhân sự quản lý, chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chủ lực của NovaGroup.

Với tầm nhìn đến năm 2030, NovaGroup đặt mục tiêu tuyển 40.000 nhân sự nhằm phục vụ chiến lược mở rộng hoạt động và phát triển đa ngành. Các vị trí được tuyển dụng đa dạng từ chuyên viên đến giám đốc điều hành, thuộc các mảng:

Điều hành dự án, kỹ sư, quản lý xây dựng, kiến trúc sư; Pháp lý dự án, cung ứng đấu thầu; Marketing, nhân sự, tài chính - kế toán; Kinh doanh, công nghệ thông tin...

"Chúng tôi sẽ tìm kiếm những nhân sự có năng lực chuyên môn vững, tinh thần hệ thống, tốc độ, kỷ luật và trung thành với tổ chức. Những “chiến binh” sẵn sàng đồng hành cùng tập đoàn vượt qua giai đoạn tái cấu trúc, hướng đến bứt phá", đại diện NovaGroup cho hay.

Bên cạnh chính sách lương - thưởng, NovaGroup sẽ mang đến chế độ phúc lợi toàn diện cho người lao động như: Chương trình bảo hiểm phúc lợi toàn diện, ưu đãi nội bộ, ưu đãi lưu trú tại các khách sạn - khu nghỉ dưỡng do Nova Hotels & Resorts vận hành...

Trước đó, cuối tháng 10, CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons - tổng thầu xây dựng trực thuộc Vinhomes (thuộc Vingroup) cũng công bố chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn với khoảng 50.000 lao động.

Các vị trí chủ yếu là công nhân xây dựng (xây, trát, ốp lát, sơn bả, cốp pha, cốt thép...) với mức lương từ 14 – 26 triệu đồng/tháng, trong khi tổ trưởng có thể nhận tới 47 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Vincons còn tuyển chuyên viên kỹ thuật hiện trường với thu nhập 1.000 - 1.400 USD/tháng, cùng các phúc lợi như ăn ở miễn phí, bảo hiểm đầy đủ và đào tạo nghề có lương.

Hai kế hoạch tuyển dụng quy mô “vạn người” được công bố chỉ trong vài tuần cho thấy tín hiệu rõ ràng. Thị trường lao động Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, và các tập đoàn nội địa đang bước vào cuộc đua giành nhân tài quy mô lớn chưa từng có.