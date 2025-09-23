Nông nghiệp tái tạo: 'Vũ khí xanh' mới của hai ông lớn ngành thực phẩm

(VTC News) -

PepsiCo và Unilever vừa công bố sáng kiến hợp tác mới mang tên "STEP up for Agriculture - Hành động nâng tầm nông nghiệp" nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh trên toàn cầu. Đây là một chương trình phi cạnh tranh, tập trung vào việc hỗ trợ các nhóm tư vấn địa phương và hợp tác xã nông dân thông qua đào tạo, công cụ và tài trợ.

Nông dân là trung tâm của hành trình tái tạo đất và xây dựng hệ thống thực phẩm bền vững. (Nguồn: PepsiCo)

Đây là phương pháp canh tác giúp phục hồi sức khỏe đất và tài nguyên thiên nhiên thay vì khai thác cạn kiệt. Các kỹ thuật bao gồm trồng cây phủ đất, canh tác không xới hoặc ít xới, và luân canh chăn thả gia súc theo mùa.

PepsiCo đặt mục tiêu chuyển đổi 10 triệu mẫu đất sang nông nghiệp tái sinh vào năm 2030, trong khi Unilever hướng đến áp dụng nguyên tắc này trên 1 triệu hecta toàn cầu. Chương trình bắt đầu với dự án thí điểm tại Tây Ban Nha.

Sáng kiến không chỉ cung cấp giải pháp kỹ thuật mà còn chú trọng đến việc xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa các bên. Các tổ chức như Practical Farmers of Iowa (Mỹ), South East Research Farm (Canada) và Farm Advisor (Indiana) sẽ được hỗ trợ về nhân lực, tài chính và hệ thống đo lường.

Trong hai năm tới, STEP up sẽ tổ chức các sự kiện học hỏi lẫn nhau, phát triển công cụ dùng chung và mở rộng các chương trình thí điểm tại châu Âu và các khu vực khác. Hợp tác xã Garlan tại Tây Ban Nha, được hỗ trợ bởi Earthworm Foundation, là đơn vị đầu tiên thử nghiệm mô hình này.

Jim Andrews – Giám đốc bền vững của PepsiCo – chia sẻ: “STEP up là cách chúng tôi đầu tư vào các tổ chức hỗ trợ nông dân mỗi ngày, giúp họ phát triển, đổi mới và dẫn đầu quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp bền vững. Khi nông dân phát triển, tất cả chúng ta đều phát triển.”

Trước đó, PepsiCo đã hợp tác với National Geographic Society trong chương trình “Food for Tomorrow” nhằm nâng cao nhận thức về hệ thống thực phẩm không bền vững và thúc đẩy các giải pháp dựa trên nông nghiệp tái sinh.