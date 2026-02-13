Nông nghiệp hữu cơ Đồng Tháp tự tin cầm 'hộ chiếu' vươn tầm quốc tế

(VTC News) -

Tại Đồng Tháp, nông nghiệp hữu cơ đang được tiếp cận như một tư duy phát triển mới: Làm nông bền vững, có trách nhiệm với đất - nước - sức khỏe cộng đồng, đồng thời nâng giá trị cho người nông dân.

Đặt tại ấp Hưng Nhơn, xã Tân Khánh Trung, Công ty TNHH Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Tháp hoạt động từ năm 2019, theo đuổi mục tiêu cung cấp sản phẩm chất lượng, thân thiện môi trường và góp phần nâng tầm nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, mô hình không dừng ở “mua gom rồi bán lại”, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững. Doanh nghiệp nhấn mạnh các giá trị: cam kết - trách nhiệm - trung thực - tư duy tích cực, xem đây là nền tảng tạo niềm tin cho đối tác và người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu minh bạch nguồn gốc.

Ở góc nhìn kinh tế, làm hữu cơ cũng là cách giảm lệ thuộc vào vòng xoáy “được mùa mất giá”. Khi chất lượng và quy chuẩn trở thành “hộ chiếu”, nông sản không chỉ bán bằng sản lượng mà bán bằng quy trình và giá trị bền vững.

Các sản phẩm hữu cơ sấy khô của Công ty TNHH Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Tháp.

Chuỗi khép kín - công nghệ cao: "Bài giải" cho nông nghiệp đồng bằng

Nếu vùng nguyên liệu là “gốc rễ”, thì chế biến sâu và logistics minh bạch chính là chìa khóa để nông nghiệp hữu cơ tăng giá trị và mở rộng thị trường. Công ty chủ động đầu tư hệ thống chế biến - đóng gói - bảo quản, hướng đến giảm phụ thuộc nông sản thô, tổ chức sản xuất theo chuỗi thay vì “đánh lẻ”.

Điểm nhấn của mô hình là định hướng chuỗi hữu cơ khép kín - tuần hoàn, vận hành theo logic “dinh dưỡng toàn vòng”: Từ chẩn đoán đất, nước; chọn giống phù hợp; sản xuất hữu cơ sinh học; chế biến sâu; phân phối có truy xuất nguồn gốc (blockchain); đến tái tạo dinh dưỡng và môi trường.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đề xuất mô hình “mỗi xã một nhà máy” quy mô 5-10ha, tích hợp xưởng chế biến, kho lạnh vệ tinh và trung tâm điều hành nông nghiệp thông minh ứng dụng AI - IoT - Big Data, hướng tới đầu ra ổn định và giá trị gia tăng rõ rệt. Trong bối cảnh khí hậu cực đoan, mô hình canh tác thông minh thích ứng (CSA) cũng được nhấn mạnh với tưới tiết kiệm, năng lượng tái tạo, xử lý phụ phẩm và bao bì thân thiện môi trường.

Từ nông sản đến ẩm thực - sức khỏe - xuất khẩu: Tham vọng "nông nghiệp tương lai"

Sự khác biệt của Công ty TNHH Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Tháp còn nằm ở tư duy mở rộng chuỗi giá trị, hướng tới hệ sinh thái tích hợp giữa nông nghiệp - tiêu dùng - sức khỏe - du lịch trải nghiệm. Ẩm thực hữu cơ được coi là “tinh hoa” của chuỗi, nơi nông sản không chỉ để bán mà trở thành trải nghiệm sống xanh, gắn với chất lượng thật, nguồn gốc minh bạch và niềm tin người tiêu dùng.

Công đoạn kiểm tra đóng gói sản phẩm tại nhà máy của công ty.

Bên cạnh thị trường nội địa, mô hình đặt mục tiêu vươn xa thông qua liên kết vùng theo các trục chiến lược và hướng tới những thị trường quốc tế như: Nga, Ghana, Dubai… Qua đó, Đồng Tháp không chỉ làm nông sản sạch, mà đang hướng đến bài toán lớn hơn: định vị nông nghiệp hữu cơ như một thương hiệu xuất khẩu có chế biến sâu và hệ thống hậu cần phù hợp.