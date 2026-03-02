'Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng' tạo động lực phát triển đất nước

Đại hội Đại biểu XIV của Đảng là đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Đại hội đã xác lập rõ các mục tiêu chiến lược: đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Không chỉ vạch ra con đường đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Đại hội còn đặt ra yêu cầu rất cao về phương thức tổ chức thực hiện. Đó là tinh thần đổi mới tư duy, lấy thực tiễn và hiệu quả làm thước đo cùng thông điệp hành động “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng”.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo - nguyên giảng viên cao cấp, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thông điệp "nói ít - làm nhiều - làm đến cùng" được chú trọng, bởi bên cạnh những thành tựu về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại đã đạt được, nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, những rào cản, điểm nghẽn cần khơi thông, tháo gỡ.

Thực tế cho thấy, ở một số nơi vẫn còn tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nói hay, làm dở”, thậm chí nói không đi đôi với làm. Để đưa đất nước phát triển vững mạnh, hùng cường, thịnh vượng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân ta phải nỗ lực vượt bậc, phải thể hiện bằng quyết tâm và hành động cụ thể, nói đi đôi với làm, thậm chí nói ít làm nhiều và đã làm là phải làm đến cùng thật sự quyết liệt.

“Quan điểm nói đi đôi với làm, quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Đảng thành những kết quả cụ thể là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ta trong nhiều năm qua, đặc biệt trong những năm đổi mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, để đáp ứng được những yêu cầu mới đặt ra, nếu chỉ “nói đi đôi với làm” thì chưa đủ mà theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng là phải “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng”.

Điểm mới của tinh thần này là đề cao nguyên tắc hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt đã thống nhất làm là phải làm đến cùng, làm quyết liệt, không nề hà trước khó khăn, thử thách. Nếu gặp khó khăn thì tìm cách tháo gỡ với quyết tâm cao nhất, không bàn lùi, không bỏ cuộc”, PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo phân tích.

Thông điệp "nói ít, làm nhiều, làm đến cùng" tại Đại hội XIV của Đảng tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. (Ảnh minh họa)

Trong lịch sử, nước ta đã có những giai đoạn thực hiện theo tinh thần “nói và làm” rất quyết liệt. Từ những kết quả, thành tựu của thời kỳ đổi mới vừa qua, PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo cho rằng, có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm để áp dụng vào thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng trong giai đoạn tới.

“Theo tôi, bài học thứ nhất, đó là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đảng không chỉ đề ra đường lối mà còn tổ chức thực hiện đường lối một cách khoa học và hiệu quả. Cần làm tốt công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bài học thứ hai là không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết của mỗi người dân Việt Nam. Để làm được điều này, trước hết phải phát huy dân chủ, quan tâm đến lợi ích chính đáng của mỗi người dân.

Bài học thứ ba là thực hiện tốt vấn đề đoàn kết quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bài học thứ tư là thường xuyên tổng kết lý luận gắn với thực tiễn. Như vậy, mới rút ra được những kinh nghiệm cần thiết để chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới sao cho đạt hiệu quả cao nhất”, PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo nói.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp, đan xen thời cơ và thách thức, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự tổng kết chặng đường đã qua mà còn là điểm khởi đầu cho một tư duy phát triển mới - tư duy của hành động quyết liệt, làm đến cùng, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo cao nhất. Tinh thần của Đại hội đã lan tỏa và đánh thức, khơi dậy khát vọng được cống hiến, được đóng góp công sức để cùng chung tay xây dựng đất nước phát triển, hùng cường của mỗi đảng viên, mỗi tổ chức Đảng, chính quyền ở cấp cơ sở.

Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng "làm nhiều thì sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai". Để tinh thần “làm đến cùng”, làm hiệu quả của Đại hội XIV thay thế được tư duy sợ sai, né tránh trách nhiệm đang tồn tại ở một bộ phận cán bộ và thực sự trở thành kỷ luật hành động trong toàn hệ thống chính trị, theo PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, công tác cán bộ cần được chú trọng và nâng cao hơn nữa.

“Chúng ta cần có một cơ chế kiểm tra, giám sát, quản lý, sử dụng đúng cán bộ và lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ. Thông qua cơ chế đó, chúng ta sẽ lựa chọn được những cán bộ có đủ tài đức, thực sự có năng lực, trình độ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tạo môi trường làm việc, động viên cán bộ phát huy tài năng, làm đến cùng vì lợi ích của Nhân dân”.

Bên cạnh đó, để "làm đến cùng", đòi hỏi cán bộ phải có thực sự có bản lĩnh. Cùng với việc kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng năng lực của đội ngũ cán bộ, PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo cho rằng cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong, đổi mới.

“Trong thực tế, sẽ có những sự việc chưa có tiền lệ, nó quá mới và khi triển khai thực hiện, người cán bộ sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Khi đó, tâm lý sợ sai dễ làm cán bộ nản chí và không quyết tâm theo đuổi đến cùng mục đích đề ra. Cho nên cùng với cơ chế giám sát thì chúng ta cũng phải khuyến khích những người cán bộ thật sự dám nghĩ dám làm.

Nếu như trong quá trình làm việc, cán bộ có thể vi phạm khuyết điểm nhưng khuyết điểm đó có trầm trọng hay không, có vi phạm lợi ích chung không, có ảnh hưởng đến người dân không thì chúng ta phải xem xét, đánh giá một cách rất cụ thể để vừa bảo vệ cán bộ, vừa kịp thời uốn nắn, giúp cán bộ khắc phục khuyết điểm. Và quan trọng hơn là động viên cán bộ phát huy năng lực, trí tuệ, tài năng để đóng góp vào sự nghiệp chung.

Đây là điều rất quan trọng, trên thực tế chúng ta đã làm được những việc này rồi và trong giai đoạn mới này chúng ta càng phải làm tốt hơn. Chỉ có như vậy mới thật sự tạo ra một đội ngũ cán bộ thật sự có phẩm chất, có năng lực và thật sự có khát vọng cống hiến”, PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo nhấn mạnh.

Trong những ngày này, dư âm Tết vẫn còn đọng lại và trong tâm lý của người Việt “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, “còn mùng là còn Tết”, coi tháng đầu năm là thời gian nghỉ ngơi, lễ hội, du xuân. Điều này đã kéo theo nhiều hệ lụy cho sự phát triển của một xã hội hiện đại, khiến cho ở một số cơ quan, đơn vị chậm trễ trong việc phục vụ công vụ; các doanh nghiệp luôn nơm nớp nỗi lo thiếu hụt công nhân trong những ngày đầu năm, tạo thành “sức ỳ" đối với mỗi người.

Để tinh thần "nói ít làm nhiều" không chỉ bó hẹp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên mà trở thành một phong trào hành động rộng khắp trong toàn dân, theo PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người dân nhận thức được những khó khăn, thuận lợi và tiền đồ phát triển đất nước trong giai đoạn tới cũng như trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng của mỗi người dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc phát động các phong trào thi đua thật sự thiết thực trong lao động sản xuất, lan tỏa những tấm gương điển hình, tiên tiến và quan tâm đến nguyện vọng, lợi ích chính đáng của Nhân dân cũng là là những giải pháp thiết thực để lan tỏa tình thần “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng”, động viên nhân dân cùng chung tay xây dựng đất nước.

Thông điệp “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm, trách nhiệm, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lan tỏa tinh thần, động lực cống hiến, vì nước, vì dân. Thấm nhuần tinh thần của Nghị quyết Đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt, TP Hà Nội chia sẻ, không chỉ quán triệt Nghị quyết Đại hội bằng hội nghị, văn bản, Đảng bộ, chính quyền phường Thanh Liệt còn chuyển hóa quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, hiệu quả, bắt đầu từ từng nhiệm vụ, từng công việc tại cơ sở. “Thời gian tới, thứ nhất là chúng tôi tập trung xây dựng và ban hành Đề án phát triển kinh tế xã hội của phường Thanh Liệt giai đoạn 2025-2030. Thứ hai, chúng tôi tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn mà thành phố Hà Nội đã nêu ra, trong đó phường Thanh Liệt cũng nằm trong bối cảnh chung: Đó là khắc phục tình trạng úng ngập, ùn tắc giao thông, thiết lập lại trật tự văn minh đô thị, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo công tác an toàn thực phẩm. Đối với từng điểm nghẽn, chúng tôi đều xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, giao trách nhiệm cụ thể và báo cáo hằng tuần, hằng tháng với Ban Thường vụ Đảng ủy phường và với lãnh đạo thành phố”, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết. Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng cho rằng, khi triển khai giải quyết 5 “điểm nghẽn” của phường Thanh Liệt, trong thực tế chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, điều khiến lãnh đạo phường quyết tâm hành động, trước hết là trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và xuất phát từ lương tâm, trách nhiệm của mỗi một cán bộ đảng viên. "Mỗi quyết định và mỗi chủ trương triển khai thực hiện đều vì lợi ích chung vì sự phát triển của địa phương và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Khi người dân tin tưởng gửi gắm kỳ vọng vào chính quyền thì đó sẽ là động lực, đồng thời là áp lực để chính quyền phải hành động quyết liệt minh bạch, hiệu quả hơn. Đồng thời, với tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung, đặc biệt là chúng ta triển khai thực hiện một cách công khai, minh bạch có sự bàn bạc tập thể và có sự giám sát của Nhân dân thì không có gì phải đáng sợ những va chạm có thể xảy ra. Nhưng đó chỉ là những va chạm đối với những cái trì trệ, đối với những lợi ích nhóm cục bộ chứ không phải vì lợi ý chung. Cho nên chúng tôi tin tưởng rằng người dân sẽ ủng hộ và chúng tôi cũng xác định rõ là không hành động thì mới là điều đáng sợ và không đổi mới thì đấy mới là điều rủi ro trong giai đoạn hiện nay”, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền thể hiện rõ tinh thần “làm nhiều - làm đến cùng”, ở đó công việc có chuyển biến rõ rệt. Nhiều dự án quan trọng được tháo gỡ vướng mắc, nhiều cải cách được triển khai thực chất hơn, tạo ra những chuyển động tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội. Hòa chung trong cuộc cách mạng chuyển đổi số, từ năm 2023, xã Gia Phú (thuộc huyện Bảo Thắng cũ) của tỉnh Lào Cai được lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới thông minh. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sau sáp nhập, mặc dù công việc bộn bề song lãnh đạo xã Gia Phú vẫn quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, nhân rộng mô hình “thôn chuyển đổi số”, giúp người dân nơi đây được thụ hưởng nhiều lợi ích thiết thực. Ông Phạm Minh Bắc, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Gia Phú cho biết, nhiều thủ tục hành chính đã được thực hiện ngay tại thôn, giúp người dân đỡ phải đi xa, tiết kiệm được thời gian, công sức. Để có được những thành công bước đầu trong công cuộc chuyển đổi số, chính quyền, cán bộ, Nhân dân xã Gia Phú đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, từ việc thay đổi tư duy, thói quen cũ, trình độ cán bộ đến khắc phục những hạn chế về hạ tầng, công nghệ thông tin. Tuy nhiên, khi cán bộ lãnh đạo từ xã đến thôn và Nhân dân cùng thông suốt chủ trương và quyết tâm thực hiện bằng những hành động cụ thể, quyết liệt thì chuyển đổi số đã mang lại những hiệu quả thiết thực, hiện đại hóa sản xuất và nâng cao đời sống người dân. Không riêng tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, thời gian qua, tinh thần “nói đi đôi với làm” của Nghị quyết Đại hội đã và đang được minh chứng sinh động bằng những thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa cụ thể trên phạm vi cả nước. Nghị quyết Đại hội chính là “ngọn đuốc soi đường”, là “cẩm nang hành động”, tiếp tục đưa Việt Nam vững bước tiến lên, hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững và hùng cường.