Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm ở buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV

VOV trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và chào mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi rất vui mừng được gặp mặt thân mật các đồng chí thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới - những người đã trực tiếp tham gia, đóng góp trí tuệ, công sức và tâm huyết cho công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi tới các đồng chí lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam.

Thưa các đồng chí!

Đại hội XIV của Đảng được tổ chức thành công rất tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Nhìn lại quá trình chuẩn bị Đại hội chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa to lớn của thành công này, nhất là khi công tác chuẩn bị được triển khai trong một bối cảnh đặc biệt: tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp; yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới ngày càng cao, chúng ta đồng thời phải triển khai nhiều nhiệm vụ rất lớn, rất khó và nhạy cảm, nhất là tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng ta phải chịu một mất mát vô cùng to lớn: sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đặt nền móng đầu tiên cho công tác chuẩn bị Đại hội XIV. Sự ra đi của đồng chí vừa là nỗi đau sâu sắc, vừa đặt ra yêu cầu rất cao về bản lĩnh, sự đoàn kết, vững vàng và trách nhiệm chính trị trong việc tiếp tục chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội. (Tháng 10/2023, ngay từ Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII, Đảng ta đã thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV. Tháng 2/2024, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện. Tháng 5/2024, Hội nghị Trung ương 9 đã thông qua Đề cương lần 1 các văn kiện. Sau đó, các Hội nghị Trung ương 10, 11, 12, 13, 14, 15 tiếp tục hoàn thiện văn kiện cho đến khi trình Đại hội).

Buổi gặp mặt hôm nay chưa phải là một hội nghị tổng kết, song có thể khẳng định: Thành công của Đại hội XIV là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó có đóng góp rất quan trọng của các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới cùng các cơ quan tham mưu, giúp việc. Đó là kết quả của một quá trình lao động trí tuệ bền bỉ, nghiêm túc, khoa học; của tinh thần trách nhiệm cao; của sự hy sinh thầm lặng, vượt qua áp lực lớn về thời gian, khối lượng công việc và yêu cầu rất cao về chất lượng.

Một trong những điểm mới quan trọng trong xây dựng văn kiện là việc tích hợp 3 báo cáo lớn, kèm theo chương trình hành động thành một chỉnh thể thống nhất, không chỉ làm cho văn kiện cô đọng, mạch lạc hơn, mà quan trọng hơn là thể hiện cách tiếp cận biện chứng, toàn diện và tính hành động cao. Chỉ trong thời gian ngắn, các Tiểu ban đã rất nỗ lực phối hợp triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Công tác nhân sự Đại hội XIV được chuẩn bị chặt chẽ, thận trọng, công tâm và đúng nguyên tắc; bám sát quy định của Đảng; kết hợp hài hòa giữa kế thừa và phát triển, giữa ổn định và đổi mới. Kết quả Đại hội bầu cử một lần, bầu đủ theo đề án, với tỷ lệ phiếu tập trung cao đã phản ánh chất lượng công tác chuẩn bị nhân sự và sự thống nhất cao trong toàn Đảng.

Cùng với đó, công tác tổ chức, phục vụ Đại hội được triển khai chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tận tâm của đội ngũ cán bộ làm công tác phục vụ - những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức quan trọng, góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, trí tuệ, dân chủ, đúng quy định để Đại hội thành công tốt đẹp.

Ngay sau Đại hội, công tác hoàn thiện văn kiện tiếp tục được triển khai rất tích cực, khẩn trương. Đến ngày 7/2/2026, chúng ta đã hoàn thành việc tiếp thu ý kiến Đại hội và công bố chính thức văn kiện tại Hội nghị quán triệt, triển khai toàn quốc - rút ngắn hơn 1 tháng so với nhiệm kỳ trước. Như vậy, có thể khẳng định, đến thời điểm này: Các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo và các cơ quan tham mưu, giúp việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ vai trò của đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược của Đảng.

Trong suốt quá trình đồng hành cùng các đồng chí, tôi cảm nhận rất rõ và đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm; phương pháp làm việc nghiêm túc, khoa học, cầu thị và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Tiểu ban: từ Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, đến Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới.

Nhận thức là cả quá trình, càng làm chúng ta càng vỡ ra nhiều vấn đề; quá trình hoàn thiện văn kiện có tranh luận, có ý kiến khác nhau, nhưng cuối cùng đều gặp nhau ở một điểm chung rất đáng quý: đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và của Nhân dân lên trên hết, trước hết; sẵn sàng lắng nghe, trao đổi thẳng thắn để đi đến đồng thuận cao nhất và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội.

Chúng ta đều hiểu rằng, đằng sau những Văn kiện được thông qua với sự thống nhất cao, đằng sau những quyết định quan trọng của Đại hội, là rất nhiều đêm trăn trở, rất nhiều cuộc họp kéo dài, rất nhiều lần cân nhắc từng câu, từng chữ, từng phương án và cả những áp lực mà không phải lúc nào cũng nói ra được.

Tôi biết, nhiều đồng chí trong các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo và các Tổ biên tập, Tổ giúp việc đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết, công sức, thậm chí ảnh hưởng đến công việc gia đình, để hoàn thành công việc chung. Những nỗ lực ấy không phải lúc nào cũng hiện diện trên diễn đàn, nhưng đã kết tinh thành văn kiện, thành chủ trương, thành quyết sách lớn của Đảng, để Đại hội XIV thật sự trở thành Đại hội của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới, đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thưa các đồng chí,

Đại hội XIV đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước, mở ra chặng đường hành động mới với khát vọng và những yêu cầu cao hơn. Văn kiện đã có, chủ trương đã rõ, mục tiêu đã xác định; vấn đề quyết định lúc này là biến tinh thần Đại hội thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể, chuyển biến thực chất trong đời sống đất nước. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các đồng chí một số nội dung:

Thứ nhất, đề nghị các đồng chí - trên từng cương vị công tác của mình, trực tiếp hoặc gián tiếp - tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết tham gia tích cực vào việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Các đồng chí là những người trực tiếp tham gia xây dựng văn kiện, hiểu rất rõ tinh thần, nội dung của từng câu, từng chữ.

Bộ Chính trị yêu cầu trong Quý I/2026 phải hoàn thành quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng; tại Hội nghị Trung ương 2 (cuối tháng 3/2026) sẽ ban hành một số Nghị quyết chuyên đề quan trọng; năm 2026, phải hoàn thành thể chế hoá, cụ thể hoá những nội dung mới, nội dung cốt lõi của văn kiện (nhiều vấn đề mới cần tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hoá triển khai như: vấn đề nâng cao tự chủ chiến lược; vấn đề chuyển đổi mô hình phát triển đất nước; vấn đề thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; vấn đề xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, phát triển…).

Thứ hai, tham gia đóng góp vào 2 đề án tổng kết lớn của Đảng: Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (năm 1991) để làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới; Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhìn lại một cách toàn diện chặng đường Đảng lãnh đạo đất nước giành độc lập, thống nhất, xây dựng và phát triển; từ đó vạch ra đường lối phát triển đất nước cho 100 năm tiếp theo, với tầm nhìn dài hạn, tư duy chiến lược và khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đây là những công việc rất lớn, rất khó, đòi hỏi trí tuệ tập thể, bản lĩnh chính trị và chiều sâu về lý luận, thực tiễn. Tôi mong các đồng chí tiếp tục tham gia đóng góp vào các công việc quan trọng này. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV luôn trân trọng, lắng nghe và kỳ vọng vào sự tiếp tục đồng hành, đóng góp của các đồng chí.

Thứ ba, đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu tổng kết, đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV; rút ra bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiệm kỳ tới; đồng thời, biểu dương, khen thưởng xứng đáng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với các đồng chí thành viên các Tiểu ban, Ban chỉ đạo theo quy định, nhất là các đồng chí không tái cử và các đồng chí trong diện nghỉ công tác sau Đại hội.

Trước thềm năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tôi xin chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công; tiếp tục giữ vững tinh thần cống hiến, ngọn lửa nhiệt huyết và niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.