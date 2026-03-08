Khói lửa bao trùm Tehran: Kho dầu nổ tung, 'mưa đen' trút xuống thành phố

(VTC News) -

Những tiếng nổ lớn cùng các cột khói khổng lồ bốc lên dữ dội thắp sáng bầu trời Tehran sau loạt không kích của Israel nhằm vào các kho nhiên liệu quan trọng tại thủ đô Iran. Chỉ vài giờ sau, bầu trời thành phố chìm trong lớp khói dày đặc, tạo cảm giác ngột ngạt.

Nhiều người dân cho biết mùi khét vẫn lan trong không khí. Không ít người nói rằng Tehran vẫn tối sầm ngay cả khi trời đã sáng và mưa bắt đầu rơi. Một số cư dân còn phản ánh rằng những giọt mưa lẫn dầu từ các đám mây đen đã rơi xuống thành phố nhiều giờ sau các đợt tấn công.

Cơ quan môi trường Iran khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, ở trong nhà để tránh nguy cơ gặp các vấn đề về hô hấp và những ảnh hưởng khác đối với sức khỏe. Việc phân phối nhiên liệu tại thủ đô Iran đã tạm thời bị gián đoạn sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các kho chứa dầu trong và xung quanh thành phố, một quan chức cho biết hôm Chủ nhật.

Khói lửa ngùn ngụt tại kho nhiên liệu Aqdasieh ở Tehran. (Video: X)

Ngọn lửa bốc lên từ một kho chứa dầu ở phía nam thủ đô Tehran khi các cuộc không kích diễn ra. (Nguồn: AP)

Vụ nổ xảy ra sau các cuộc tấn công của Israel gần Tháp Azadi, gần Sân bay Quốc tế Mehrabad ở Tehran. (Nguồn: Turkiye Today)

Cột khói dày đặc bốc lên từ một kho chứa dầu bị trúng bom trong cuộc tấn công. (Nguồn: Turkiye Today)

Tehran chìm trong những đám mây khói đen dày đặc. (Nguồn: Turkiye Today)

Những chiếc kẹp quần áo phủ đầy muội than từ nhiên liệu cháy rụi trong khi khói vẫn còn vương vấn trên bầu trời ở Tehran, Iran. (Ảnh: AP)

Người dân bước đi khi cột khói dày đặc từ cuộc tấn công vẫn còn vương trên bầu trời đầy mây đen. (Nguồn: AP)

Người dân chụp ảnh khi đứng trên mái nhà phủ đầy muội than. (Nguồn: Times of Israel)