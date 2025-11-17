Khách kẹt lại Đà Lạt về đường nào khi sạt lở khắp nơi?

(VTC News) -

Liên quan đến các tuyến đường kết nối với trung tâm Đà Lạt đang bị sạt lở, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã có thông tin cho du khách về các đường di chuyển.

Theo đơn vị này, hiện hai tuyến Quốc lộ 28 và Quốc lộ 28B kết nối Đà Lạt với Phan Thiết đang là tuyến đường an toàn để người dân, du khách từ Đà Lạt xuống vùng đồng bằng và ngược lại.

Sau khi di chuyển từ Đà Lạt qua 2 tuyến Quốc lộ này, các phương tiện có thể di chuyển về TP.HCM hoặc ngược ra Bắc thông qua tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Quốc lộ 1.

Theo vị này, hai tuyến đường này vẫn bị ảnh hưởng mưa từ chiều tối qua đến sáng nay, tuy nhiên xe cộ có thể di chuyển chậm để lên - xuống Đà Lạt.

Sạt lở vùi lấp 1 xe khách trên đèo Khánh Lê nối Đà Lạt - Nha Trang.

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lớn, từ tối 15/11 đến sáng nay, các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Quốc lộ 20, đèo Khánh Lê, đèo Sông Pha và đường đèo Prenn xảy ra sạt lở, ngập nước và hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ.

Trong đó, vào lúc 4h ngày 17/11, tuyến Quốc lộ 20 xảy ra tình trạng ngập nước tại đoạn tuyến Km218 - Km218+500, đường bị ngập sâu không lưu thông được.

Hiện Sở Xây dựng phối hợp với UBND xã Hiệp An - Đà Lạt, Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan, tổ chức cấm các phương tiện đi qua đoạn tuyến trên để đảm bảo an toàn giao thông; riêng đoạn qua đèo Đ'ran cấm đường từ ngày 30/10/2025.

Sạt lở trên đèo Prenn vào sáng nay.

Trên tuyến Quốc lộ 27C, vào lúc 22h tối 16/11, tại Km45 trên đèo Khánh Lê (địa phận tỉnh Khánh Hòa) xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá và cây cối tràn xuống mặt đường làm vùi lấp 1 phương tiện xe khách khiến 6 người chết, 19 người bị thương. Hiện nay, giao thông qua tuyến quốc lộ 27C bị chia cắt, không thể lưu thông.

Trên đường đèo Prenn, vào lúc 9h sáng nay, tại đoạn Km224+600 - Km224+700 dài khoảng 100 m đã xảy ra sạt lở kè chắn taluy âm, 1/2 nền đường hướng từ Đà Lạt đi TP,HCM bị sạt. Hiện, Sở Xây dựng đã phối hợp phân luồng giao thông theo hướng qua đèo Mimosa, tuyến đường qua khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm nên việc lưu thông lên trung tâm Đà Lạt và ngược lại vẫn đảm bảo.