Nạn nhân sống sót vụ sạt lở đèo Khánh Lê: ‘Sau tiếng đá rơi là la hét và máu’

(VTC News) -

Đến 10h ngày 17/11, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tích cực điều trị cho những người bị thương trong vụ xe khách bị đất đá đè trúng trên quốc lộ 27C đoạn đèo Khánh Lê.

Sáng cùng ngày, ông Trần Hòa Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Chị Trương Thị Mỹ Linh (28 tuổi, quê Quảng Ngãi)

Trong phòng bệnh, chị Trương Thị Mỹ Linh (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) liên tục hỏi thăm tin tức của chồng, người bị dập nát hai cẳng chân và đang được cấp cứu khẩn cấp. Chị Linh kể hai vợ chồng đi xe khách từ Đà Lạt về quê thì gặp nạn.

“Trời Đà Lạt mưa rất to, xuống đèo thì sương mù dày đặc. Xe chạy chậm lắm, tài xế vừa đi vừa canh đường. Ai cũng mệt, nhiều người ngủ. Bất ngờ tôi nghe tiếng ầm ầm, rồi cả xe la hét”, chị Linh nhớ lại.

Trong bóng tối đặc quánh, nước mưa xối ầm ầm, tiếng kêu cứu vang khắp khoang xe. “Tôi quay qua thì thấy chồng bị mắc kẹt, hai chân nát bét. Tôi chỉ biết ôm anh ấy khóc, chờ người đến cứu”, chị nghẹn giọng.

Nhiều nạn nhân vẫn chưa tin mình được cứu sống.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Tư (59 tuổi, quê Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông đang trên đường về nhà sau khi thăm người thân ở Lâm Đồng thì xe gặp nạn.

“Tôi nằm tầng dưới. Đang ngủ thì xe lắc mạnh, rồi nghe tiếng nổ đùng đùng. Một vật gì đó đè lên người tôi. Khi mở mắt thì đã nằm trên xe cấp cứu. Nhìn xung quanh chỉ thấy người và máu, tôi sợ lắm”, ông Tư kể.

Nhiều nạn nhân cho biết khoảnh khắc thấy lực lượng cứu hộ trong mưa lớn là lúc họ biết mình còn cơ hội sống.“Tiếng mưa, tiếng la hét cứ dồn dập. Khi thấy lực lượng chức năng tới, tôi biết chúng tôi đã được cứu”, chị Linh xúc động.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, các nạn nhân nhập viện chủ yếu bị chấn thương nặng vùng đầu, xương chậu, xương cẳng chân; một số bị thương vùng bụng và phần mềm.

Theo báo cáo ban đầu, vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê khiến 6 người chết (3 nam, 3 nữ) và 19 người bị thương. Trên xe có tổng cộng 32 người.

Những ca bị thương nặng được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; các nạn nhân tử vong được đưa về các bệnh viện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Bệnh viện tỉnh. Đến thời điểm trưa 17/11, 2 thi thể mắc kẹt dưới lớp đất đá, lực lượng cứu hộ đã đưa ra ngoài.