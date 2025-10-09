Những vị trí phổ biến đặt giếng trời trong nhà ống

(VTC News) -

Trong bối cảnh đô thị ngày càng chật chội, giếng trời trong nhà ống trở thành giải pháp quen thuộc giúp mang ánh sáng và không khí tự nhiên vào không gian sống chật hẹp. Với đặc trưng nhà có chiều ngang hẹp, chiều sâu dài, việc bố trí vị trí giếng trời hợp lý giúp không gian thông thoáng, đồng thời tăng tính thẩm mỹ và tiết kiệm năng lượng.

Lợi ích của giếng trời trong nhà ống

Giếng trời trong nhà ống mang lại nhiều lợi ích thiết thực cả về công năng lẫn thẩm mỹ. Trước hết, đây là giải pháp tự nhiên giúp lấy sáng và thông gió hiệu quả cho không gian sống vốn thường chật hẹp, thiếu cửa sổ của nhà ống. Nhờ giếng trời, ánh sáng tự nhiên được đưa vào sâu trong nhà, giảm bớt sự phụ thuộc vào đèn điện ban ngày, giúp tiết kiệm năng lượng và tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu.

Thứ hai, giếng trời đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng không khí, giảm ẩm mốc và mùi hôi – đặc biệt là ở khu vực bếp hoặc nhà vệ sinh. Khi không khí nóng được thoát lên trên, luồng gió mát tự nhiên sẽ lưu thông liên tục, giúp ngôi nhà luôn khô ráo và mát mẻ.

Ngoài ra, giếng trời còn góp phần tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Gia chủ có thể tận dụng khu vực giếng trời để tạo tiểu cảnh, trồng cây xanh hoặc làm vườn khô, mang đến điểm nhấn tự nhiên và sinh động cho không gian sống.

Giếng trời giúp lấy sáng và thông gió cho nhà ống. (Ảnh: Net Zero Solutions)

Một số vị trí phổ biến để đặt giếng trời trong nhà ống

Giữa nhà - vị trí lý tưởng

Đây là vị trí phổ biến nhất khi thiết kế giếng trời trong nhà ống. Giếng trời được bố trí ở khoảng giữa ngôi nhà, thường là khu vực cầu thang hoặc giữa phòng khách và bếp.

Giếng trời đặt giữa nhà ống giúp phân bổ ánh sáng đều khắp không gian. Không khí được lưu thông từ trước ra sau, tạo cảm giác mát mẻ và thông thoáng.

Khi kết hợp cùng tiểu cảnh hoặc tường xanh, giếng trời trở thành điểm nhấn trang trí độc đáo.

Phía sau nhà - tối ưu thông gió cho khu bếp

Giếng trời đặt phía sau nhà là lựa chọn phù hợp với những công trình có mặt tiền hạn chế ánh sáng. Vị trí này thường nằm gần khu vực bếp, nhà vệ sinh hoặc sân phơi.

Giếng trời phía sau nhà giúp thoát mùi nấu ăn, giảm ẩm mốc và tăng cường đối lưu không khí. Có thể kết hợp giếng trời với sân sau nhỏ để trồng cây, đặt chậu hoa hoặc làm không gian giặt phơi tiện lợi.

Trên cầu thang

Khu vực cầu thang thường tối và bí nếu không có cửa sổ. Do đó, đặt giếng trời trên cầu thang là vị trí lý tưởng. Giếng trời đặt trên cầu thang giúp ánh sáng tự nhiên lan tỏa xuống các tầng, giảm nhu cầu dùng điện ban ngày.

Để tạo không gian nghệ thuật và sinh động hơn, có thể bố trí đèn treo, dây leo hoặc chậu cây nhỏ quanh lan can.