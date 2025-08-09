Cách lấy sáng hiệu quả cho nhà ống

(VTC News) -

Ánh sáng tự nhiên là yếu tố quan trọng với mỗi không gian sống. Tuy nhiên, ở khu vực đông dân cư, nhà cửa san sát, hạn chế ánh sáng vào nhà. Vì vậy, để lấy sáng hiệu quả cho nhà ống, có thể áp dụng một số giải pháp sau:

Lấy sáng từ giếng trời

Giếng trời giúp lấy ánh sáng từ trên xuống, đặc biệt hiệu quả cho khu vực sâu trong nhà ống. Giếng trời có thể đặt ở giữa nhà hoặc cuối nhà kết hợp với sân sau để tối ưu hóa diện tích và ánh sáng.

Mái che giếng trời nên sử dụng kính cường lực hoặc tấm lợp polycarbonate để đảm bảo độ bền và khả năng lấy sáng.

Ô cửa kính lớn

Giải pháp đơn giản và phổ biến nhất để lấy sáng cho nhà ống là sử dụng ô cửa kính lớn. Để đạt hiệu quả tối ưu, nên chọn mẫu cửa đơn giản, ít họa tiết trang trí.

Những ô cửa này giúp nhà luôn kín gió, tránh bụi nhưng vẫn đảm bảo việc lấy sáng tự nhiên cho không gian bên trong.

Có thể lấy sáng cho nhà ống qua giếng trời và cửa kính. (Ảnh: 59s Design)

Vườn cây cảnh

Những khu vườn nhỏ trong nhà không chỉ giúp lọc không khí mà còn là khoảng nhỏ lấy sáng cho ngôi nhà. Khu vườn nhỏ có thể bố trí ở khu vực trung tâm hoặc phía dưới giếng trời.

Ứng dụng lam che

Vách ngăn giữa các khu vực sinh hoạt trong nhà là một trong những nguyên nhân khiến ngôi nhà tối và bí bách. Để giải quyết vấn đề này, có thể sử dụng lam gỗ, vách ngăn nửa kín nửa hở, vách ngăn với họa tiết như tường hoa gió.Vách ngăn lam che vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết cho không gian sinh hoạt, vừa giúp căn nhà thông thoáng hơn.

Gạch bông gió

Sử dụng gạch bông gió cho mặt tiền vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa giúp lấy ánh sáng tự nhiên tối ưu. Gạch bông gió giúp làm giảm sự bức bí của những bức tường bịt kín không gian.

Cửa sổ

Nên tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên bằng cách thiết kế nhiều cửa sổ. Để điều chỉnh lượng sáng vào nhà, có thể sử dụng rèm cửa.

Thiết kế mở

Thiết kế không gian mở liên thông giữa các phòng giúp ánh sáng dễ dàng di chuyển, tạo cảm giác thoáng đãng. Vì vậy, hãy bỏ bớt các vách ngăn không cần thiết, hoặc dùng vách ngăn kính, lam gỗ để thông thoáng hơn.