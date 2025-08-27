Những sai lầm thường gặp khi thiết kế phòng ngủ

(VTC News) -

Phòng ngủ là không gian riêng tư, nơi gia chủ nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau một ngày dài. Tuy nhiên, trong quá trình thiết kế, nhiều người thường mắc phải những sai lầm khiến phòng ngủ mất đi sự thoải mái, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe.

Dưới đây là những lỗi phổ biến cần tránh khi thiết kế phòng ngủ.

Lạm dụng màu sắc sặc sỡ

Màu sắc có tác động trực tiếp đến cảm xúc và tinh thần. Nhiều gia chủ chọn màu quá rực rỡ như đỏ, cam, vàng neon để tạo điểm nhấn, nhưng điều này dễ gây chói mắt và khó ngủ.

Phòng ngủ nên ưu tiên tông màu nhẹ nhàng, trung tính như trắng, be, xanh pastel hoặc ghi xám để mang lại cảm giác thư giãn. Nếu muốn điểm xuyết, có thể sử dụng màu sắc nổi bật ở phụ kiện như gối, tranh treo hoặc đèn trang trí.

Ánh sáng quá chói hoặc quá tối

Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên không gian phòng ngủ. Nhiều người chỉ dùng đèn trần sáng gắt, khiến căn phòng mất đi sự ấm cúng. Ngược lại, một số lại lạm dụng ánh sáng vàng tối, gây cảm giác u ám.

(Ảnh: Crafted Beds)

Lý tưởng nhất là kết hợp nhiều nguồn sáng: đèn trần dịu, đèn ngủ đầu giường, đèn hắt tường để vừa thuận tiện sinh hoạt, vừa tạo cảm giác thư giãn.

Quá nhiều đồ đạc

Khi thiết kế, không ít người biến phòng ngủ thành nơi lưu trữ với quá nhiều tủ, kệ, bàn ghế, khiến không gian chật chội và bí bách.

Phòng ngủ lý tưởng nên ưu tiên sự gọn gàng, chỉ giữ lại những món đồ cần thiết như giường, bàn trang điểm, tủ quần áo hoặc bàn làm việc nhỏ. Một không gian thông thoáng sẽ giúp giấc ngủ sâu và thoải mái hơn.

Thiếu cách âm và lưu thông không khí

Một số phòng ngủ đặt gần khu vực ồn ào hoặc thiếu cửa sổ, khiến gia chủ khó có giấc ngủ chất lượng.

Theo các kiến trúc sư, thiết kế phòng ngủ cần chú trọng đến khả năng cách âm bằng cửa gỗ, rèm dày hoặc vách ngăn. Đồng thời, nên có cửa sổ hoặc hệ thống thông gió để không khí lưu thông, tránh cảm giác ngột ngạt.

Chạy theo xu hướng, bỏ quên sự thoải mái

Nhiều người thường thiết kế phòng ngủ theo trào lưu như phong cách công nghiệp, tối giản hoặc cổ điển nhưng không xem xét đến nhu cầu thực tế.

Phòng ngủ là nơi dành cho chính gia chủ, vì vậy yếu tố tiện nghi và sự thoải mái cần được đặt lên hàng đầu.