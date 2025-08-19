Phòng ngủ nên lát gạch hay ốp gỗ?

(VTC News) -

Trong thiết kế nội thất hiện đại, phòng ngủ không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là không gian thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia chủ. Một trong những yếu tố quan trọng khi hoàn thiện phòng ngủ chính là lựa chọn vật liệu lát sàn.

Vật liệu lát sàn không chỉ ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể mà còn tác động đến trải nghiệm hàng ngày của gia chủ. Lát gạch và ốp gỗ là hai lựa chọn phổ biến hiện nay. Mỗi loại đều có những ưu, nhược điểm riêng, phù hợp với từng nhu cầu và điều kiện khác nhau.

Ưu nhược điểm của lát gạch

Từ lâu, sàn gạch được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ ưu điểm bền chắc, dễ vệ sinh và chi phí hợp lý. Gạch có khả năng chống thấm, chống trầy xước tốt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm. Gạch có độ cứng cao, chịu được tác động mạnh và ít bị hư hỏng theo thời gian. Nhờ đó, gạch ít phải thay thế và sửa chữa. Với nhiều mẫu mã đa dạng như gạch men, gạch granite, gạch giả gỗ...gia chủ có thể thoải mái lựa chọn để tạo phong cách hiện đại hoặc cổ điển.

Sàn gạch có giá thành phải chăng. (Ảnh: Hải Linh)

Hơn nữa, gạch lát nền có giá thành phải chăng, phù hợp với những gia đình có ngân sách hạn chế.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của gạch là tạo cảm giác lạnh lẽo, nhất là vào mùa đông hoặc buổi sáng sớm. Khi di chuyển hoặc đồ vật rơi xuống, sàn gạch tạo tiếng vang, gây khó chịu cho không gian cần sự yên tĩnh như phòng ngủ.

Ưu nhược điểm của sàn gỗ

Sàn gỗ ngày càng được ưa chuộng bởi ưu điểm mang lại cảm giác ấm áp, tự nhiên và sang trọng. Gỗ có độ đàn hồi tốt, tạo sự thoải mái khi di chuyển. Với khả năng giữ nhiệt, sàn gỗ giúp phòng ngủ ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè, tạo sự dễ chịu cho giấc ngủ.

Bên cạnh đó, sàn gỗ giúp giảm tiếng ồn khi di chuyển, tạo không gian yên tĩnh, phù hợp với tính chất thư giãn của phòng ngủ.

Dù vậy, nhược điểm của sàn gỗ là chi phí cao hơn so với gạch. Ngoài ra, gỗ dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, dễ cong vênh, mối mọt nếu không được xử lý và bảo quản tốt. Do đó, sàn gỗ cần được bảo dưỡng định kỳ để duy trì độ bóng, tránh hao mòn theo thời gian.

Sàn gỗ tạo sự ấm áp. (Ảnh: Internet)

Phòng ngủ lát gạch hay ốp sàn gỗ?

Việc chọn sàn gạch hay ốp gỗ cho phòng ngủ phụ thuộc vào nhu cầu, ngân sách và điều kiện sống của gia chủ. Nếu ưu tiên sự bền bỉ, dễ vệ sinh và chi phí tiết kiệm, sàn gạch là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu mong muốn một không gian ấm áp, tinh tế và sang trọng, sàn gỗ sẽ là sự đầu tư xứng đáng.

Sàn gạch phù hợp với phòng ngủ mang phong cách hiện đại, tối giản. Sàn gỗ phù hợp với không gian mang đậm nét cổ điển, sang trọng.