Những người không nên uống cà phê

(VTC News) -

Nhiều người thường có thói quen thưởng thức một cốc cà phê vào buổi sáng. Thức uống này giúp cải thiện khả năng tập trung, mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe tổng thể. Nhưng với một số người, đồ uống chứa caffeine này có nhiều tác dụng tiêu cực hơn là tích cực.

Mắc hội chứng ruột kích thích

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Eat this, Not that cho biết, người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) thường khó tiêu, ợ nóng, buồn nôn, nôn, tiểu nhiều và mót tiểu. Caffeine có thể làm tăng nhu động ruột, bao gồm tăng nguy cơ tiêu chảy - triệu chứng chính của hội chứng này. Người bệnh nên hạn chế hoặc tránh đồ uống có chứa caffeine.

Bị bệnh tăng nhãn áp

Tăng nhãn áp là hiện tượng áp lực cao hơn mức bình thường do không thoát được thủy dịch. Đối với mắt thông thường, thủy dịch tạo ra bằng với lượng dịch thoát ra. Caffeine dễ gây tăng áp lực trong mắt, dẫn đến tăng nhãn áp. Người bệnh tăng nhãn áp nên hạn chế tiêu thụ các nguồn caffeine như cà phê, trà, nước ngọt có cồn, năng lượng.

Người bị hội chứng ruột kích thích không nên uống cà phê

Người bị rối loạn giấc ngủ

Cà phê là thức uống giúp tỉnh táo, nhưng chính đặc tính này lại là "kẻ thù" của những người đang gặp vấn đề về giấc ngủ. Uống cà phê, đặc biệt vào buổi chiều và tối, có thể gây mất ngủ, khó ngủ hoặc làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ tự nhiên. Nếu bạn thường xuyên trằn trọc vào ban đêm, hãy cân nhắc loại bỏ cà phê ra khỏi thực đơn hàng ngày hoặc ít nhất là không uống sau buổi trưa.

Người bị rối loạn lo âu

Caffeine là chất kích thích thần kinh trung ương, có thể làm tăng cảm giác lo lắng, bồn chồn và căng thẳng. Đối với những người đã có tiền sử rối loạn lo âu hoặc thường xuyên bị hoảng loạn, cà phê có thể khiến tình trạng này trở nên tồi tệ hơn, gây ra các triệu chứng như tim đập nhanh, run rẩy, khó thở.

Người có vấn đề về dạ dày

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang Eat This Not That cho biết, cà phê có tính axit cao, có thể kích thích dạ dày sản xuất axit nhiều hơn. Điều này đặc biệt bất lợi cho những người đang mắc các bệnh lý về dạ dày như viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Uống cà phê có thể gây ra các triệu chứng khó chịu như ợ nóng, đầy bụng, buồn nôn, và làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Người bị loãng xương

Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, làm tăng nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ lớn tuổi. Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định mối liên hệ này, nhưng nếu bạn có nguy cơ loãng xương, việc hạn chế cà phê là một lựa chọn an toàn.

Việc thưởng thức cà phê là một sở thích cá nhân, nhưng hãy lắng nghe cơ thể mình. Nếu bạn thuộc một trong các nhóm người trên hoặc cảm thấy khó chịu sau khi uống cà phê, hãy cân nhắc giảm lượng hoặc ngừng hẳn để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Thay vào đó, bạn có thể thử các loại đồ uống khác tốt cho sức khỏe hơn như trà thảo mộc, nước ép trái cây tươi hoặc nước lọc.